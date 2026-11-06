Mlada reprezentacija BiH u novembru će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Crne Gore, a selektor Branislav Krunić objavio je spisak od 24 fudbalera na koje računa za predstojeće okupljanje. Među pozvanima je i Ajdin Beganović, fudbaler tuzlanske Slobode.

Oba susreta bit će odigrana u Užicu, u Srbiji. Prva utakmica zakazana je za 13. novembar u 14 sati na stadionu FK Jedinstvo Putevi, dok će se drugi susret igrati 16. novembra od 12 sati na Gradskom stadionu u Užicu.

Okupljanje mladih reprezentativaca planirano je za utorak, 10. novembra, u Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici.

Mlada reprezentacija BiH: Na spisku 24 fudbalera

Selektor Branislav Krunić za prijateljske utakmice pozvao je sljedeće igrače:

Amil Šiljević (Eintracht Frankfurt), Dino Kaiser (Fulham), Eman Košpo (Mantova), Filip Taraba (Rudeš), Haris Berbić (Slovan Liberec), Amar Ibrišimović (Željezničar), Matija Glogovac (Sarajevo), Miljan Kecman (Laktaši), Hamza Redžić (Bor), Ajdin Beganović (Sloboda Tuzla), Matej Hrkač (Široki Brijeg) i Nedim Keranović (BSK).

Na spisku su još Admir Gojak (Željezničar), Borna Filipović (Posušje), Andrej Mićić (Nafta 1903), Rajan Žlibanović (Kapfenberg), Ognjen Klenpić (Radnik Bijeljina), Danilo Karanović (Ušće), Anan Baltić (Travnik), Mahir Bešić (Velež), Amar Milak (Borac), Stefan Marčetić (BSK), Arif Kovač (Atlanta United) i Antonio Arapović (Zrinjski).

Među pozvanima je i Arif Kovač, fudbaler Atlanta Uniteda 2, koji je proglašen za najboljeg igrača MLS Next Pro lige u 2026. godini. Kovač je sezonu završio kao najbolji strijelac takmičenja sa 20 postignutih golova.

Klix.ba

Krunić želi provjeriti igrače za naredne kvalifikacije

Selektor Branislav Krunić istakao je da će predstojeći susreti poslužiti za procjenu mogućnosti mladih fudbalera i formiranje ekipe za naredni kvalifikacioni ciklus.

Prema njegovim riječima, stručni štab želi kroz zajednički rad i dvije utakmice dobiti jasniju sliku o kvalitetima pozvanih igrača, njihovom prilagođavanju zahtjevima reprezentacije i mogućnostima za buduće nastupe.

Krunić je poručio da od svih reprezentativaca očekuje ozbiljan pristup, maksimalno zalaganje i želju da se izbore za mjesto u nacionalnom timu.