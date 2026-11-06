Anis Kalajdžić danas je pred Kantonalnim sudom u Mostaru nepravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog teškog ubistva Aldine Jahić iz Kalesije, nedozvoljenog nabavljanja i držanja oružja te produženog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti.

Presudu je izreklo sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Darko Zovko, nakon provedenog sudskog postupka u kojem su saslušani brojni svjedoci i predstavljeni materijalni dokazi.

Aldina Jahić (32) ubijena je 16. novembra 2025. godine u Mostaru. Prema navodima optužnice, Kalajdžić ju je sačekao ispred fitness centra u kojem je trenirala, nakon čega ju je fizički napao.

Pokušavajući se spasiti, Aldina je pobjegla prema obližnjem ugostiteljskom objektu, pozivajući prolaznike da obavijeste policiju. Napadač ju je pronašao u toaletu restorana, gdje ju je usmrtio hicem iz pištolja koji je neovlašteno posjedovao.

Anis Kalajdžić i dokazi izneseni tokom suđenja

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom postupka tvrdilo je da je ubistvo bilo rodno motivisano. Tužiteljica Vesna Pranjić u završnoj riječi zatražila je jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora, smatrajući da su dokazana sva krivična djela navedena u optužnici.

Tokom suđenja izneseni su i navodi o višemjesečnom uhođenju, prijetnjama smrću i fizičkom nasilju kojem je Aldina bila izložena. Optužnica je obuhvatila i prijetnje koje je Kalajdžić upućivao bivšoj partnerici.

Vještačenja provedena tokom postupka pokazala su da je optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio smanjeno uračunljiv, ali ne u bitnoj mjeri.

Odbrana, koju je zastupao advokat Ibro Bulić, nije osporavala da je optuženi počinio ubistvo, ali je tvrdila da nije dokazano da je zločin izvršen iz rodno zasnovanih pobuda.

Anis Kalajdžić je tokom završnog obraćanja sudu izrazio kajanje zbog počinjenog ubistva.

Današnja presuda nije pravosnažna, a na odluku Kantonalnog suda u Mostaru moguće je uložiti žalbu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.

Počitajte i ovo Ženska mreža BiH nakon presude za ubistvo Aldine Jahić: Ne tražimo samo stroge kazne, nego sistem koji štiti žene