Moja Maza savjetuje: Kako zaštititi kućne ljubimce od hladnoće i praznične buke?

Hladniji dani donose nove izazove za kućne ljubimce, od niskih temperatura i vlage do promjena u ishrani i svakodnevnim aktivnostima. Uz pravilnu njegu i nekoliko jednostavnih mjera, vlasnici mogu zaštititi svoje ljubimce i olakšati im predstojeći zimski period.

Kako se približava zima, briga o kućnim ljubimcima zahtijeva određene promjene. Psi, mačke, glodari i ptice različito reagiraju na hladnoću, suh zrak u zagrijanim prostorijama i promjene u dnevnoj rutini. Dodatni izazov predstavljaju novogodišnji praznici, kada buka petardi i vatrometa kod mnogih životinja izaziva strah.

U rubrici „Moja Maza savjetuje“ donosimo preporuke kako zaštititi kućne ljubimce tokom hladnijih mjeseci i pripremiti ih za praznični period.

Kako zaštititi kućne ljubimce tokom zimskih mjeseci?

Psi tokom jeseni i zime trebaju posebnu njegu, naročito kada temperature padnu ispod nule. Hladnoća najviše pogađa štence, starije pse te kratkodlake i sitnije pasmine, kojima tokom šetnje može biti potrebna dodatna zaštita u obliku toplog kaputića.

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Posebnu pažnju treba posvetiti šapama. So i sredstva protiv zaleđivanja koja se koriste na cestama i trotoarima mogu izazvati iritacije i oštećenja jastučića. Nakon šetnje preporučuje se pranje šapa mlakom vodom i njihovo temeljito sušenje.

Zbog kraćih dana i smanjene vidljivosti korisno je koristiti reflektirajuće ogrlice i povodce. Također, psima koji se tokom zime manje kreću potrebno je prilagoditi količinu hrane kako bi se spriječilo povećanje tjelesne težine.

Starijim psima, posebno onima koji imaju poteškoće sa zglobovima, treba osigurati toplo i udobno mjesto za odmor, zaštićeno od hladnih podova i propuha.

Mačke zimi često traže toplinu ispod automobila

Mačke koje borave na otvorenom tokom hladnih dana instinktivno traže zaklonjena i topla mjesta. Nerijetko se skrivaju ispod automobila, oko točkova ili u prostoru motora, gdje mogu biti ozbiljno ugrožene prilikom pokretanja vozila.

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Zbog toga se vozačima preporučuje da prije paljenja automobila provjere prostor oko vozila i lupnu po haubi kako bi upozorili eventualno skrivenu životinju.

Mačkama koje izlaze vani potrebno je omogućiti pristup toplom i sigurnom skloništu, posebno tokom izrazito niskih temperatura.

Ni mačke koje stalno borave u zatvorenom nisu potpuno pošteđene zimskih izazova. Grijanje može isušiti zrak, što se odražava na kožu i dlaku, dok smanjena aktivnost može dovesti do povećanja tjelesne težine. Redovno četkanje, svakodnevna igra i odgovarajuća ishrana pomažu u očuvanju njihovog zdravlja.

Kunići, zamorci i hrčci osjetljivi su na nagle promjene temperature

Mali kućni ljubimci, poput kunića, zamoraca i hrčaka, zahtijevaju stabilne uslove boravka. Njihovi kavezi ne bi trebali biti smješteni uz prozore, vrata ili radijatore jer im nagle promjene temperature i propuh mogu izazvati zdravstvene poteškoće.

Potrebno im je osigurati dovoljno odgovarajuće podloge i materijala za gniježđenje, dok kunići i zamorci trebaju imati stalan pristup kvalitetnom sijenu.

Posebnu pažnju zahtijevaju životinje koje borave u vanjskim nastambama. Njihov prostor mora biti suh, zaštićen od padavina i vjetra, uz odgovarajuću izolaciju. Ako uslovi postanu previše hladni, potrebno ih je premjestiti u primjeren, zaštićen prostor, bez naglih temperaturnih promjena.

Vodu u pojilicama treba redovno provjeravati jer se pri niskim temperaturama može zalediti.

Ptice treba zaštititi od propuha i suhog zraka

Papagaji, kanarinci i druge ptice koje se drže kao kućni ljubimci osjetljivi su na nagle temperaturne promjene.

Kaveze je potrebno postaviti na mjesto bez propuha, dalje od direktnog izvora grijanja. Prilikom provjetravanja prostorija važno je spriječiti izlaganje ptica hladnom zraku.

Centralno grijanje može smanjiti vlažnost zraka, što kod ptica može izazvati nelagodu i probleme s kožom i perjem. Održavanje odgovarajuće vlažnosti, redovna higijena kaveza i uravnotežena ishrana važni su za njihovo zdravlje.

Vitaminske dodatke ne treba davati na svoju ruku, nego prema potrebama određene vrste i preporuci veterinara.

Petarde i vatromet predstavljaju poseban stres za kućne ljubimce

Osim hladnoće, dolazak decembra donosi još jedan izazov za vlasnike životinja. Petarde i vatromet kod pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca mogu izazvati snažan strah, drhtanje, skrivanje, pokušaje bijega i druge reakcije na stres.

Tokom prazničnih proslava preporučuje se da životinje borave u mirnoj prostoriji, sa zatvorenim prozorima i spuštenim roletnama. Poznata prostirka, omiljena igračka ili tiha muzika mogu im pomoći da se osjećaju sigurnije.

Pse je tokom perioda pojačane upotrebe pirotehnike najbolje izvoditi u šetnju ranije tokom dana, uz obavezno korištenje povodca.

Praznični ukrasi također mogu predstavljati opasnost. Biljke poput imele, božikovine i božićne zvijezde mogu izazvati zdravstvene probleme ako ih životinje grickaju, dok sitni ukrasi i električni kablovi nose rizik od povreda.

Antifriz može biti smrtonosan za pse i mačke

Jedna od najvećih zimskih opasnosti za kućne ljubimce je antifriz, posebno proizvodi koji sadrže etilen-glikol.

Čak i mala količina ove hemikalije može izazvati teško trovanje i akutno oštećenje bubrega kod pasa i mačaka. Antifriz je zato potrebno čuvati izvan njihovog domašaja, a svaku prolivenu količinu odmah ukloniti.

Ako postoji sumnja da je životinja progutala antifriz, potrebno je odmah potražiti veterinarsku pomoć, bez čekanja na pojavu simptoma.

Prilagođavanje šetnji, siguran smještaj, odgovarajuća ishrana i zaštita od praznične buke mogu značajno doprinijeti tome da kućni ljubimci hladnije mjesece provedu zdravije i sigurnije.

Moja Maza, jer naši ljubimci zaslužuju pažnju i brigu tokom cijele godine.

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