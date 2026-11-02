Kako zaštititi ljubimce tokom zime? Veterinar otkriva na šta obratiti pažnju

Kako zaštititi kućne ljubimce tokom zime i spriječiti zdravstvene probleme koje donose niske temperature, pitanja su s kojima se vlasnici pasa i mačaka sve češće susreću dolaskom hladnijih dana.

Promjene vremenskih uslova, vlaga i boravak na otvorenom mogu utjecati na zdravlje životinja, zbog čega veterinari savjetuju dodatni oprez, redovne preglede i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti.

O tome kako pravilno brinuti o kućnim ljubimcima tokom jeseni i zime razgovarali smo s Ernesom Karićem, doktorom veterinarskih nauka iz JU Veterinarska stanica Tuzla, koji je pojasnio koje su životinje posebno osjetljive na hladnoću, koliko je važna vakcinacija i kada je potrebno potražiti veterinarsku pomoć.

Kako zaštititi kućne ljubimce tokom zime i prilagoditi šetnje?

Prema riječima veterinara Karića, vlasnici pasa trebaju prilagoditi trajanje i intenzitet šetnji vremenskim prilikama. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti manjim psima koji uglavnom borave u zatvorenom prostoru jer oni mogu biti osjetljiviji na niske temperature.

S druge strane, pojedine pasmine imaju krzno koje im pruža bolju zaštitu od hladnoće, pa potreba za dodatnom odjećom zavisi od karakteristika životinje.

Karić objašnjava da džemperi i jaknice mogu biti korisni za određene pse, ali da nisu neophodni svim životinjama. Mnogo je važnije osigurati odgovarajuće uslove boravka i zaštitu od kiše, vjetra i niskih temperatura.

Psi koji borave u dvorištima trebaju imati odgovarajući zaklon, a veterinar savjetuje da im se omogući dovoljno prostora za kretanje i redovna fizička aktivnost. Upozorava i da stalno držanje pasa na lancu nije odgovarajući način brige o životinjama.

Posebna pažnja na vodu i hranu tokom hladnih dana

Jedan od problema tokom zime jeste smrzavanje vode i hrane u posudama koje se nalaze na otvorenom. Veterinar savjetuje vlasnicima da redovno provjeravaju posude i životinjama osiguraju svježu vodu nekoliko puta dnevno.

Posebno upozorava da psi tokom šetnje ne bi trebali piti vodu iz bara i drugih stajaćih izvora.

Kada su temperature ispod nule, voda u dvorištima može se brzo zalediti, zbog čega je potrebno češće je mijenjati. Ista pažnja potrebna je i prilikom hranjenja životinja koje borave vani.

Ove preporuke odnose se i na brigu o napuštenim životinjama, kojima su tokom zime dostupnost vode, hrane i odgovarajućeg skloništa posebno važni.

Koji simptomi pokazuju da je ljubimcu potrebna pomoć veterinara?

Hladnoća i nepovoljni vremenski uslovi mogu povećati rizik od određenih zdravstvenih problema kod kućnih ljubimaca.

Karić upozorava da se tokom zime mogu pojaviti smrzotine i bolesti disajnih puteva, uključujući upalu pluća. Posebno je važno spriječiti dugotrajno izlaganje životinja hladnoći i vlazi.

Vlasnici bi trebali obratiti pažnju na promjene u ponašanju ljubimaca, naročito ako životinja odbija hranu, ne pije vodu ili pokazuje izraženu malaksalost.

U takvim situacijama potrebno je što prije posjetiti veterinara kako bi se utvrdio uzrok tegoba i započelo odgovarajuće liječenje.

Redovni pregledi i vakcinacija važni su od najranije dobi

Osim zaštite od hladnoće, veterinar naglašava značaj preventivnih pregleda koji bi trebali početi još dok su psi i mačke mladi.

Posebno je važno pravovremeno provoditi zaštitu od unutrašnjih i vanjskih parazita te vakcinaciju protiv zaraznih bolesti.

Prema Karićevim riječima, vakcinacija štenadi može početi već oko 45. dana života, prema programu koji određuje veterinar. U Veterinarskoj stanici Tuzla koristi se polivalentna vakcina koja štiti od više zaraznih bolesti, uključujući štenećak.

Uz redovnu vakcinaciju, potrebno je osigurati i zakonom propisanu zaštitu protiv bjesnila.

Tokom posjete Veterinarskoj stanici Tuzla obavljen je i preventivni pregled četveromjesečnog šteneta, što je bila prilika da veterinar pokaže kako se procjenjuje zdravstveno stanje životinje i objasni značaj redovne kontrole.

Karić je podsjetio da su redovna njega, odgovarajući uslovi boravka i pravovremena reakcija vlasnika ključni za očuvanje zdravlja kućnih ljubimaca tokom hladnijeg dijela godine.