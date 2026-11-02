Svečano otvoren autoput Zenica-Golubinja, ali još bez saobraćaja

Dionica autoputa Zenica sjever – Golubinja, koja je svečano otvorena 28. oktobra, još nije puštena u saobraćaj, a prvi vozači mogli bi je koristiti sredinom ove sedmice. Iako je ceremonija završetka radova održana uz prisustvo brojnih zvaničnika, gotovo 20 kilometara nove autoceste na Koridoru 5C i dalje nije dostupno građanima.

Kako saznaje Dnevni avaz iz JP Autoceste Federacije BiH, očekuje se da bi ova dionica mogla biti puštena u saobraćaj sredinom sedmice, nakon završetka preostalih procedura.

Prema informacijama ovog lista, tehnički prijem svih objekata na trasi još nije u potpunosti okončan. Zbog toga vozači koji putuju između Zenice i Žepča i dalje moraju koristiti magistralnu cestu M-17.

Zenica sjever – Golubinja čeka završetak zakonskih procedura

Svečanost povodom završetka izgradnje održana je prošle srijede, kada su zvaničnici presjekli vrpcu i predstavili novu dionicu kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH.

Međutim, uprkos svečanom otvaranju, saobraćaj nije uspostavljen. Direktor JP Autoceste FBiH Denis Lasić ranije je pojasnio da je upotrebna dozvola izdata, ali da je potrebno sačekati njenu pravosnažnost prije puštanja vozila.

„Puštanje u promet će biti u narednim danima. Ne želimo kršiti zakon“, izjavio je Lasić nakon svečanosti.

Ovakva situacija izazvala je nezadovoljstvo dijela građana koji su očekivali da će novu trasu moći koristiti odmah nakon njenog svečanog otvaranja.

Izgradnja zahtjevne dionice vrijedna stotine miliona eura

Dionica Zenica sjever – Golubinja duga je približno 20 kilometara i obuhvata četiri poddionice: Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca.

Riječ je o jednom od tehnički najzahtjevnijih dijelova Koridora 5C, na kojem tuneli, mostovi, vijadukti i drugi složeni objekti čine gotovo 75 posto ukupne trase.

Među najznačajnijim objektima nalaze se tunel Zenica, dug približno 3,4 kilometra, i tunel Bosna, dug oko 3,6 kilometara.

Prema posljednjim podacima JP Autoceste FBiH, ukupna investicijska vrijednost izgradnje ove dionice iznosi 693 miliona eura bez PDV-a.

Projekat je finansiran kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Kuvajtskog fonda i OPEC fonda, uz bespovratna sredstva Evropske unije.

Puštanjem nove trase u saobraćaj očekuje se smanjenje gužvi na magistralnoj cesti M-17, posebno na području Vranduka i Nemile, gdje se trenutno odvija značajan dio saobraćaja između Zenice i Žepča.

Dok nova dionica čeka otvaranje, putarine već poskupjele

Istovremeno, od 1. novembra na autocesti A1 u Federaciji BiH primjenjuje se novi cjenovnik putarina, s povećanjem cijena do 15 posto.

Prema novom cjenovniku, vozači putničkih automobila za vožnju od Sarajeva sjever do Zenice sjever plaćaju osam KM, umjesto dosadašnjih sedam. Povratno putovanje sada košta 16 KM, što za 22 radna dana predstavlja mjesečni trošak od 352 KM, odnosno 44 KM više nego ranije.

Iz Autocesta FBiH povećanje cijena obrazlažu rastom troškova poslovanja i održavanja, uz napomenu da pogodnosti elektronske naplate cestarine ostaju nepromijenjene.