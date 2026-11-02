Ostalo malo ulaznica za utakmicu Švedska – BiH: Evo kako do njih

Ulaznice za utakmicu Švedska – BiH, koja će biti odigrana 14. novembra u okviru UEFA Lige nacija, dostupne su u ograničenom broju, saopćeno je iz Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Navijači koji žele podržati Zmajeve na gostovanju u Švedskoj još imaju priliku prijaviti se za kupovinu preostalih ulaznica.

Susret će biti odigran na stadionu „Strawberry Arena“ u Solni, a početak utakmice zakazan je za 20:45 sati.

Iz Saveza su obavijestili navijače da je preostao ograničen kontingent ulaznica namijenjenih bh. navijačima.

Kako do ulaznica za utakmicu Švedska – BiH?

Svi zainteresovani navijači mogu podnijeti zahtjev za kupovinu ulaznica putem e-mail adrese [email protected].

S obzirom na ograničen broj dostupnih mjesta, prednost pri kupovini imat će navijači koji su se do 31. oktobra 2026. godine registrovali na platformi bhff.fans.

Iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH nisu precizirali koliko je ulaznica još dostupno niti do kada će trajati prijave.

Utakmica protiv Švedske bit će pretposljednji nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine u ovom ciklusu Lige nacija, a tri dana kasnije, 17. novembra, Zmajevi će u Zenici dočekati selekciju Rumunije.