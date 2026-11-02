Nakon 50 godina ponovo u svojoj školi: Susret maturanata u Tuzli

Pedeset godina nakon završetka školovanja, nekadašnji učenici JU Mješovite srednje elektrotehničke škole Tuzla ponovo su se okupili kako bi obilježili 50 godina mature. Riječ je o 13. generaciji maturanata, koja se nakon pet decenija vratila u prostorije škole u kojoj je provela dio svoje mladosti.

Susret nekadašnjih školskih kolega bio je prilika za prisjećanje na profesore, zajedničke trenutke i prijateljstva koja su nastala tokom srednjoškolskih dana.

Obilazeći učionice i hodnike, prisjećali su se vremena kada su svakodnevno zajedno dolazili na nastavu, sticali znanja i pripremali se za životne i profesionalne izazove.

Elektrotehnička škola Tuzla okupila generaciju nakon pet decenija

Ova generacija školovanje je završila 1976. godine, a obilježavanje 50 godina mature bilo je prilika da se nekadašnji učenici ponovo susretnu na mjestu koje ih povezuje.

Iako su od njihovih školskih dana prošle decenije, uspomene na zajedničko odrastanje i obrazovanje ostale su važan dio njihovih života.

Susret 13. generacije maturanata još jednom je pokazao da školska prijateljstva i povezanost s ustanovom u kojoj su stečena mogu trajati i pola stoljeća nakon završetka obrazovanja.