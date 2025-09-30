Maturalne ekskurzije za brojne generacije srednjoškolaca predstavljaju vrhunac školovanja. Ne rijetko su i prvo samostalno putovanje koje, kako to obično biva, definira i kasnije odnose i stavove u životu. I baš kao što su proljeća rezervirana za obilježavanja godišnjica matura, jeseni su rezervirani za maturalna putovanja.

I dok se brojni srednjoškolci i njhovi profesori spremaju za maturalne ekskurzije koje im predstoje, mi donosimo priču i fotografije sa maturalne ekskurzije učenika Srednje Elektrotehničke škole iz Tuzle u organizaciji škole i turističke agencije Unitravel iz Tuzle, pisanu riječima učenika.

U produžetku teksta pogledajte i fotografije koje su nam poslali maturanti ove škole sa željom da još jednom izraze zahvalnost svojim profesorima, roditeljima i kako sami tvrde, najboljem turističkom vodiču Edi na ovom jedinstvenom maturalnom putovanju, koje će pamtiti cijelog života.

Reportaža sa maturalne ekskurzije Elektrotehničke škole Tuzla

Maturalna ekskurzija učenika Elektrotehničke škole iz Tuzle započela je pretprošlog vikenda putovanjem kroz Hrvatsku i Sloveniju, prema Italiji. Prva destinacija bila je Verona, grad bogate historije i kulture, gdje su učenici imali priliku obići znamenitosti i doživjeti atmosferu jednog od najpoznatijih italijanskih gradova. Nakon obilaska uslijedio je smještaj u apart hotelu, ujedno i prvi, nešto duži, zajednički predah na putovanju.

1 od 3

Narednog dana ekskurzija se nastavila prema kneževini Monako, poznatoj po luksuzu, modernoj arhitekturi i specifičnom bogatom načinu života. Učenici su obišli glavne gradske lokacije, a zatim su se uputili ka Nici, gdje je organiziran kraći obilazak ovog francuskog turističkog središta. Putovanje je potom nastavljeno prema Španiji, gdje je grupa stigla u Lloret de Mar i bila smještena u hotelu Lloret Vibe. Dan dolaska iskorišten je za odmor i prilagođavanje mediteranskoj klimi.

1 od 4

Ekskurzija je obuhvatila i obilazak Barcelone, gdje su učenici imali priliku upoznati se s impozantnom arhitekturom Antonija Gaudija, te uživati u atmosferi ovog živopisnog grada. Osim Barcelone, posjećeni su i obalni grad Tossa de Mar, kao i botanička bašta u samom Lloretu. Program je uključivao i odlazak u gradić Terrassa u okolini Barcelone, u kojem su maturanti posjetili tehnički muzej, što je dodatno obogatilo edukativni aspekt putovanja.

1 od 13

Nakon nekoliko dana provedenih u Španiji, uslijedio je povratak preko Francuske. U gradu Grasse učenici su posjetili fabriku parfema, dok je u Cannesu, poznatom filmskom centru, organiziran kraći obilazak. Potom je ekskurzija nastavljena prema Italiji, gdje je jedan cijeli dan bio posvećen Veneciji – gradu kanala, mostova i jedinstvene arhitekture. Dan je završen smještajem u hotelima Parioli, DolceVita i Ettoral u gradu Lido di Jesolu.

Ekskurzija je završena povratkom u Tuzlu. Tokom putovanja maturanti su imali priliku obići više zemalja i gradova, upoznati različite kulture, ali i provesti nezaboravne trenutke u druženju sa svojim vršnjacima. Ekskurzija je tako ispunila svoju svrhu – spojila edukativno, kulturno i zabavno iskustvo, ostavljajući uspomene o kojima će se pričati decenijama i koje će se pamtiti zauvijek, poručuju maturanti.

Autor teksta Imad Aličić, maturant Srednje elektrotehničke škole iz Tuzle. Tekst je objavljen uz dozvolu profesora i menadžmenta škole, kao i fotografije koje su ustupljene RTV Slon za potrebe objave teksta.