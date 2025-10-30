Kad se male ruke slože: Učenici Elektrotehničke škole uredili školsko dvorište

Kad se male ruke slože: Učenici Elektrotehničke škole uredili školsko dvorište
Kad se male ruke slože: Učenici Elektrotehničke škole uredili školsko dvorište

Predstavnici Vijeća učenika Elektrotehničke škole Tuzla danas su zasadili cvijeće i uredili školsko dvorište. Cilj akcije bio je razvijanje osjećaja odgovornosti, ali i doprinos stvaranju ljepšeg i ugodnijeg školskog okruženja.

Cvijeće su donirali učenici iz 18 odjeljenja – od prvih do četvrtih razreda.

Cvijeće su donirali učenici iz 18 odjeljenja – od prvih do četvrtih razreda. U sadnji su učestvovali: Bakir Mešković i Omer Pezić (1T4), Ahmed Kadrić i Ismail Beširović (1S1), Tarik Padžić i Esmin Sejmenović (1T7), Amar Mujkanović i Alen Ibeljić (4T4), Leo Antunović (3P), Harun Mulaosmanović i Aldin Dedić (1T5), Tarik Klinčević (2T5) i Faris Jahić (1T1).

Ovom akcijom učenici su pokazali da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena, dajući primjer brige o zajednici i okolišu.

