Trik za najljepše orhideje: Ovo može pomoći u rastu i cvjetanju

Trik za najljepše orhideje koji se sve češće spominje među ljubiteljima sobnog bilja uključuje namirnicu koju gotovo svi imaju u kuhinji, krompir.

Orhideje važe za jedne od najljepših sobnih biljaka, ali su poznate i po tome da zahtijevaju pažljivu njegu. Osim pravilnog zalijevanja, dovoljno svjetlosti i odgovarajućeg supstrata, pojedini ljubitelji biljaka koriste i prirodne dodatke kako bi podstakli njihov rast i cvjetanje.

Jedan od takvih savjeta je trik s krompirom. Krompir sadrži škrob i hranjive tvari koje, prema iskustvima uzgajivača, mogu pomoći jačanju korijena i boljem razvoju biljke.

Za ovaj trik potrebno je koristiti jedan ili dva svježa, neoguljena krompira, supstrat za orhideje, saksiju sa drenažnim rupama i vodu. Krompir je potrebno dobro oprati kako bi se uklonile nečistoće, ali koru ne treba skidati jer se u njoj nalaze hranjive tvari.

Na dno saksije stavlja se krompir, cijeli ili isječen na manje komade, u zavisnosti od veličine posude. Preko njega se dodaje manja količina supstrata, nakon čega se pažljivo postavlja orhideja. Korijenje treba rasporediti bez oštećenja, a zatim dodati ostatak supstrata.

Nakon sadnje, orhideju treba zaliti umjereno, tako da supstrat bude vlažan, ali ne previše natopljen. Krompir će vremenom otpuštati hranjive tvari koje mogu podstaći rast i cvjetanje biljke.

Važno je da se orhideja drži na svijetlom mjestu, ali ne direktno na jakom suncu. Prostorija treba biti prozračna, a zalijevanje umjereno, kako bi se izbjegla pojava plijesni ili truljenja korijena.

Trik za najljepše orhideje s krompirom jednostavan je i prirodan način njege, ali ga treba primjenjivati pažljivo, uz redovno praćenje stanja biljke.