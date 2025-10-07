Preminuo profesor Elektrotehničke škole Tuzla Ademir Sekulić

Profesor Ademir Sekulić, dugogodišnji predavač u Elektrotehničkoj školi Tuzla, preminuo je u 51. godini života.

Sekulić je bio cijenjen među učenicima i kolegama zbog svoje predanosti, stručnosti i iskrene posvećenosti obrazovanju. Generacije učenika pamtit će ga po znanju koje je prenosio s lakoćom i toplinom, ali i po ljudskosti kojom je zračio u svakom susretu.

Ispraćaj profesora Sekulića bit će održan u četvrtak, 9. oktobra 2025. godine, od 15:00 do 15:30 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla, dok će ukop biti obavljen na Gradskom groblju Trnovac.