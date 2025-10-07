Preminuo profesor Elektrotehničke škole Tuzla Ademir Sekulić

Arnela Šiljković - Bojić

Profesor Ademir Sekulić, dugogodišnji predavač u Elektrotehničkoj školi Tuzla, preminuo je u 51. godini života.

Sekulić je bio cijenjen među učenicima i kolegama zbog svoje predanosti, stručnosti i iskrene posvećenosti obrazovanju. Generacije učenika pamtit će ga po znanju koje je prenosio s lakoćom i toplinom, ali i po ljudskosti kojom je zračio u svakom susretu.

Ispraćaj profesora Sekulića bit će održan u četvrtak, 9. oktobra 2025. godine, od 15:00 do 15:30 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla, dok će ukop biti obavljen na Gradskom groblju Trnovac.

pročitajte i ovo

Kultura

Sarajevska filharmonija i Sanel Redžić otvaraju Guitar Fest Tuzla

Tuzla i TK

Zvanično počela grijna sezona u Tuzli

Vijesti

Zašto su obustavljeni radovi na zgradi Vlade TK?

Vijesti

U operativnoj akciji Market 2 oduzeto više od pola tone duhana u BiH

Vijesti

Vlada FBiH dodijelila 50 miliona KM za sanaciju šteta od poplava

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]