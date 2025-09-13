Profesor Kržalić: Daleko smo od demokratskih procesa, institucije ne djeluju

Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Armin Kržalić ocijenio je da su nedavni fizički napadi i paljevine automobila opozicionim liderima i delegatima u Republici Srpskoj posljedica nefunkcionisanja i pasivnosti nadležnih institucija.

„Da smo mi u BiH daleko od demokratskih procesa“, poručio je Kržalić, komentarišući slučajeve napada na Nebojšu Vukanovića, Branislava Borenovića, Dževada Mahmutovića i Amira Hurtića.

Podsjetimo, ispred kuće Nebojše Vukanovića u Trebinju dva puta je zapaljen automobil, dok je lider PDP-a Branislav Borenović u Banjoj Luci napadnut biber sprejem od strane dvojice maskiranih napadača. Automobili delegata Dževada Mahmutovića i poslanika Amira Hurtića također su nedavno zapaljeni u Tuzli i Doboju.

Kržalić smatra da se ovakvi incidenti ne bi događali da su institucije reagovale na vrijeme i u skladu sa zakonom.

„Ovdje je problem u institucijama. Kada se u RS-u desio prvi slučaj paljevine, to se trebalo istražiti. Imali smo i slučajeve kada je bilo prijetnji određenim političarima koji su vrlo brzo dobili policijsku zaštitu, a drugi nisu mogli. Čim institucije počnu da prave dvostruke aršine, gubimo na snazi i demokratizaciji, odnosno gubimo pravo da smo svi isti“, upozorio je.

Dodaje da zaposleni u institucijama moraju raditi po zakonu i Ustavu, a ne prema političkim interesima.

„Problem je što su se u BiH za deset godina u institucije infiltrirali ljudi koji će djelovati po strukturi političkih pozicija. Zato smo došli u ovakvu situaciju da se i u zakonodavnim tijelima ne želi ništa raditi da bi se napravio iskorak ka evropskim integracijama, a da zato niko ne snosi sankcije“, ističe Kržalić.

Naglašava i da se ovakvim postupanjem narušava povjerenje građana.

„Sada vidimo da se ta radikalizacija prenosi na nasilje kroz paljevine automobila zvaničnicima. Ono što je žalosno je da nema iskrenih javnih nastupa političara koji bi trebali da osude takvo postupanje, narative i aktivnosti“, kazao je.

Po njegovim riječima, incidenti pokazuju da živimo u ambijentu politički motivisanog nasilja.

„Spomenuti incidenti su najvjerovatnije produkt politički motivisanog nasilja u ambijentu gdje se neistomišljenicima u političkom, vjerskom ili ideološkom životu poručuje da će biti neutralizovani ili napadnuti ako ne promijene mišljenje“, ističe on.

Kržalić dodaje da se ovakav narativ širi i na širu javnost.– „Nema inkluzije za druge, već je očito da su svi oni koji razmišljaju drugačije protiv nas. Sve što je rađeno po pitanju demokratizacije društva i političke scene u BiH unazad sedam godina, palo je u vodu zato što institucije nisu djelovale i vodile računa o tome“, upozorava.

Profesor sigurnosnih studija ističe i da ovakva atmosfera nije ohrabrujuća za povratnike u RS, te upozorava na rizik od mogućih „odgovora istom mjerom“ u Federaciji BiH.

– „To je još jedno pitanje koji bi institucije trebale dobro da prate i sankcioniraju, da jasno pokažu svojim djelovanjem da će bilo ko ko pokuša tako nešto biti sankcionisan i da institucije to neće tolerisati“, poručio je.

Napade su već osudili domaći političari i međunarodne organizacije. Igor Crnadak iz PDP-a izjavio je da „stanje bezbjednosti u RS-u, posebno za one koji imaju kritički stav o stanju u društvu, postaje horor film“, dok su Misija OSCE-a u BiH i Delegacija EU pozvale nadležne da hitno djeluju i počinioce privedu pravdi.