Preminuo Began Turbić, dugogodišnji profesor i umjetnik

U 87. godini života preminuo je Began Turbić, istaknuti likovni umjetnik i dugogodišnji univerzitetski profesor.

„Tužna srca obavještavamo javnost da nas je danas, 3. januara 2026. godine, napustio veliki čovjek i umjetnik Began Turbić“, saopćeno je iz Centar za kulturu Tuzla, uz podsjećanje da je njegova Retrospektivna izložba slika, plakata i instalacija nedavno otvorena u Međunarodna galerija portreta Tuzla.

Began Turbić rođen je 3. juna 1939. godine u Vučkovcima kod Gradačca. Osnovnu školu završio je u Brčkom 1957. godine, Školu primijenjene umjetnosti u Sarajevu 1963, a Akademiju za primijenjene umjetnosti u Beogradu 1969. godine. Tokom višedecenijskog profesionalnog angažmana bio je posvećen umjetničkom stvaralaštvu, ali i pedagoškom radu.

Na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli 1994. godine izabran je za docenta na predmetu „Likovna kultura sa metodikom“ na Odsjeku za Razrednu nastavu i Predškolski odgoj, gdje je generacijama studenata prenosio znanje i ljubav prema likovnoj umjetnosti.

Od 1974. godine bio je član Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, a od 1993. i član Udruženje likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona, u okviru kojih je aktivno učestvovao u razvoju likovne scene i kulturnog života.

Ispraćaj i dženaza obavit će se u utorak, 6. januara, u periodu od 13.00 do 13.30 sati ispred Komemorativni centar Tuzla, dok će ukop biti obavljen na Gradsko groblje Trnovac.