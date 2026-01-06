Održana komemoracija Beganu Turbiću u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

Nedžida Sprečaković
Komemoracija Beganu Turbiću održana je u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, uz prisjećanje na život, umjetnički opus i pedagoški rad istaknutog slikara i kipara.
Komemoracija Beganu Turbiću održana je u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, uz prisjećanje na život, umjetnički opus i pedagoški rad istaknutog slikara i kipara.

Komemoracija Beganu Turbiću održana je danas u prostoru Međunarodna galerija portreta Tuzla, gdje su se porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostili od istaknutog profesora, slikara i kipara koji je ostavio dubok trag u kulturnom i obrazovnom životu Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Komemoracija Beganu Turbiću održana je u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, uz prisjećanje na život, umjetnički opus i pedagoški rad istaknutog slikara i kipara.
Komemoracija Beganu Turbiću održana je u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, uz prisjećanje na život, umjetnički opus i pedagoški rad istaknutog slikara i kipara.

Komemoracija Beganu Turbiću protekla je u znaku sjećanja na čovjeka čiji je profesionalni i pedagoški rad obilježio generacije učenika i studenata, ali i likovnu scenu kroz decenije stvaralaštva. Turbić je bio član Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine te Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona, iza sebe je ostavio više od deset samostalnih izložbi i učešće na više od pedeset kolektivnih postavki.

Tokom bogate karijere dobitnik je nagrade za crtež Beogradskog univerziteta, kao i priznanja JU Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla za izuzetan doprinos pedagoškom radu, čime je potvrđena njegova posvećenost obrazovanju i radu sa mladima.

O Beganu Turbiću, njegovom umjetničkom opusu i ljudskoj toplini govorili su Samir Sufi, viši kustos Centra za kulturu Tuzla, te Mustafa Beširović, predsjednik Skupštine ULUTK, dok se u ime porodice prisutnima obratila kćerka preminulog umjetnika Nermina Turbić.

Izložba slika, plakata i instalacija Begana Turbića ostaje otvorena do kraja januara 2026. godine, a posjetioci imaju priliku upisati se u Knjigu žalosti koja je postavljena u prostoru Međunarodne galerije portreta Tuzla.

pročitajte i ovo

Vijesti

Oružane snage BiH spremne pomoći građanima

Politika

Lejla Vuković uputila oštru kritiku Federalnom ZZO, traži hitnu isporuku lijekova

Vijesti

Preminula dugogodišnja uposlenica Narodnog pozorišta Mevlija Kasumović

Vijesti

Vanredna situacija u Zvorniku zbog naglog porasta vodostaja rijeke Drine

Vijesti

Nova WhatsApp prevara kruži mrežama, omogućava krađu računa

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]