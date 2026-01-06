Komemoracija Beganu Turbiću održana je danas u prostoru Međunarodna galerija portreta Tuzla, gdje su se porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostili od istaknutog profesora, slikara i kipara koji je ostavio dubok trag u kulturnom i obrazovnom životu Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Komemoracija Beganu Turbiću protekla je u znaku sjećanja na čovjeka čiji je profesionalni i pedagoški rad obilježio generacije učenika i studenata, ali i likovnu scenu kroz decenije stvaralaštva. Turbić je bio član Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine te Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona, iza sebe je ostavio više od deset samostalnih izložbi i učešće na više od pedeset kolektivnih postavki.

Tokom bogate karijere dobitnik je nagrade za crtež Beogradskog univerziteta, kao i priznanja JU Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla za izuzetan doprinos pedagoškom radu, čime je potvrđena njegova posvećenost obrazovanju i radu sa mladima.

O Beganu Turbiću, njegovom umjetničkom opusu i ljudskoj toplini govorili su Samir Sufi, viši kustos Centra za kulturu Tuzla, te Mustafa Beširović, predsjednik Skupštine ULUTK, dok se u ime porodice prisutnima obratila kćerka preminulog umjetnika Nermina Turbić.

Izložba slika, plakata i instalacija Begana Turbića ostaje otvorena do kraja januara 2026. godine, a posjetioci imaju priliku upisati se u Knjigu žalosti koja je postavljena u prostoru Međunarodne galerije portreta Tuzla.