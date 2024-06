Prestižna nagrada za prof. Hasanovića za psihoterapijske tehnike

Na evropskoj konferenciji EMDR-a (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) u Dublinu, profesoru iz Bosne i Hercegovine, Mevludinu Hasanoviću, dodijeljena je nagrada “David Servan-Schreiber”.

EMDR je psihoterapijska tehnika koja se uspješno primjenjuje kod liječenja ozbiljnih psihičkih trauma, posttraumatskog stresa i drugih stanja, a prof. Hasanović je subspecijalista socijalne psihijatrije i psihoterapije, evropski akreditovani EMDR praktičar i konsultant, trener u EMDR treningu, grupni analitičar i edukator iz grupne analize.

Nagrada David Servan-Schreiber je počasna nagrada koju dodjeljuje EMDR Europe tokom Evropske godišnje konferencije u čast izuzetnih dostignuća u oblasti EMDR terapije.

– Ovo izvanredno i lijepo priznanje je svima koji se trude da šire EMDR znanja i kliničke vještine u sredinama u kojima žive mnogi oboljeli ljudi i traže pomoć od profesionalaca za mentalno zdravlje – kazao je Hasanović u intervjuu za Fenu.

EMDR je osnovan 2012. godine u znak sjećanja na Davida Servana Schreibera, psihijatra, istraživača, EMDR trenera i međunarodno priznatog autora knjiga Iscjeljenje bez Freuda ili Prozac-a, Anticancer: A New Way of Life. Radio je i kao volonter u Gvatemali, Kurdistanu, Tadžikistanu, Indiji i na Kosovu. U svom radu je naglasio važnost liječenja EMDR-om teških životnih događaja koji su i dalje imali negativan utjecaj na umove i tijela ljudi.

– Svake godine Izvršni komitet Evropskog EMDR udruženja dodjeljuje nagradu David Servan-Schreiber jednoj ili više osoba kao priznanje za njihov izuzetan doprinos u oblasti EMDR terapije – kaže Hasanović.

Predsjednik EMDR Evropske asocijacije, Olivier Piedfort, pojašnjava Hasanović, na konferenciji je naveo razloge nominacije, „a jedan od razloga je moj rad na implementaciji EMDR terapije u BiH, rad na poslijeratnim traumama i objavljeni članci čiji sam koautor iz oblasti EMDR-a koji pokazuje da se bavim organizacionim aktivnostima kao predsjednik EMDR-a BiH, ali i na polju kliničke prakse i istraživanja te motiviranja ljudi oko sebe”.

Od 2009. godine, dodaje Hasanović, u BiH je uspješno organizovano i realizovano sedam bazičnih treninga EMDR za odrasle. Jedan trening za EMDR konsultante je održan online u složenim okolnostima pandemije COVID-19.

EMDR treninzi za stručnjake za mentalno zdravlje u BiH, uz pomoć EMDR Trauma Aid UK (TAUK), rezultirali su sa više od 160 potpuno obučenih profesionalaca u EMDR-u i procjenjuje se da je nekoliko hiljada građana BiH imalo koristi od ovog terapijskog procesa kojima u uklonjene patnje od posttraumatskih psihičkih simptoma.

– Do danas u BiH imamo 14 EMDR evropski akreditovanih praktičara, četiri konsultanta i dva konsultanta u EMDR-u za djecu i adolescente. Također, imamo jednog trenera u EMDR treningu – navodi prof. Hasanović.

Nacionalna asocijacija EMDR terapeuta u BiH osnovana je 2013. godine, a od 2015. godine postala članica EMDR Evropske asocijacije. Član je Unije psihoterapijskih udruženja u BiH.

EMDR udruženje održalo je tri konferencije sa međunarodnim učešćem u BiH, a osnovan je i Nacionalni EMDR komitet za akreditaciju, priznat od EMDR Europe, za akreditaciju svojih članova.

Konferencije i treninzi organizirani su, pored ostalog, i kako bi članice Ivana Trlin i Tea Vučina iz Mostara postale evropski akreditovane trenerice EMDR za djecu i adolescente.

Također, tokom 2023./2024. godine organizovana je sedma kohorta EMDR treninga pod nadzorom senior trenera Mande Holmshaw (UK) kako bi Hasanović postao evropski akreditovani EMDR trener.

– Sve ovo doprinosi povećanju nacionalnog kapaciteta za pružanje kvalitetnijeg psihoterapijskog tretmana za traumatizirane pojedince i grupe u poslijeratnoj i post-Covid BiH. Ovo će zadržati perspektivan nacionalni razvoj psihoterapijskih kapaciteta u poslijeratnoj i post-Covid BiH – zaključio je Hasanović.

RTV Slon/FENA