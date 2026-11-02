Sigurnost novinara mora biti prioritet državnih institucija, poručila je Evropska unija povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, koji se obilježava danas, 2. novembra. U zajedničkoj izjavi evropskih zvaničnika upozoreno je na nasilje, prijetnje i pritiske kojima su izloženi medijski radnici širom svijeta, uz zahtjev da odgovorni za napade budu procesuirani.

Izjavu su uputili izvršna potpredsjednica Evropske komisije Henna Virkkunen, visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i evropski komesar Michael McGrath.

Evropska unija upozorava da novinari zbog svog profesionalnog rada bivaju ubijani, pritvarani, zastrašivani i prisiljeni napustiti svoje zemlje. Posebno su ugroženi oni koji izvještavaju iz ratnih područja, iako prema međunarodnom humanitarnom pravu imaju status civila.

Sigurnost novinara ugrožavaju i politički i ekonomski pritisci

Prijetnje novinarima nisu ograničene na područja oružanih sukoba. Prema upozorenju EU, medijski radnici sve se češće suočavaju s organizovanim kampanjama uznemiravanja na internetu, nezakonitim nadzorom i pokušajima diskreditacije.

Dodatni problem predstavljaju sudski postupci koji se koriste za zastrašivanje novinara, ekonomski pritisci i pokušaji političkog utjecaja na uređivačku politiku medija. Evropski zvaničnici posebno upozoravaju na položaj novinarki, koje su nesrazmjerno često izložene rodno zasnovanom uznemiravanju i prijetnjama.

Evropska komisija je do kraja 2025. godine pokrenula više od 100 projekata podrške nezavisnim medijima u 56 zemalja. Kroz mehanizam ProtectDefenders.eu od 2015. godine pomoć je dobilo gotovo 13.000 ugroženih novinara, od čega 686 tokom prošle godine.

U Bosni i Hercegovini tokom 2025. zabilježeno 35 napada i prijetnji

Problemi na koje upozorava Evropska unija prisutni su i u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Udruženja BH novinari i mreže SafeJournalists, tokom 2025. godine evidentirano je 35 slučajeva napada i prijetnji novinarima, medijskim kućama i novinarskim organizacijama.

Najčešći oblici pritisaka bili su verbalne prijetnje, zastrašivanje, uznemiravanje i politički pritisci. Zabilježena su i četiri fizička napada na novinare i medijske radnike, dok su mnogi slučajevi ostali bez odgovarajućeg sudskog epiloga.

Posebno zabrinjava podatak da je tokom prošle godine registrovano najmanje 16 slučajeva prijetnji i verbalnih napada političara i javnih zvaničnika na novinare i medije.

Prema podacima platforme Media Freedom Rapid Response, u BiH je tokom 2025. evidentirano 25 slučajeva kršenja medijskih sloboda, koji su pogodili 45 novinara, medijskih radnika i organizacija. Godinu ranije zabilježeno je 17 takvih slučajeva.

Evropska komisija upozorila na stanje medijskih sloboda u BiH

U izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu navedeno je da Bosna i Hercegovina nije ostvarila napredak u oblasti slobode izražavanja, slobode medija i zaštite novinara.

Među ključnim problemima izdvojeni su politički pritisci, verbalni napadi, prijetnje novinarima i nedovoljno djelotvorna reakcija nadležnih institucija. Komisija je upozorila i na ugroženu finansijsku održivost javnih emitera, nedovoljnu transparentnost vlasništva nad medijima i kriminalizaciju klevete u Republici Srpskoj.

Sigurnost novinara u BiH dodatno je ugrožena kada napadi i prijetnje ne dobiju odgovarajući institucionalni odgovor. Evropska komisija zbog toga traži sistematsko procesuiranje takvih slučajeva, kao i jačanje nezavisnosti i finansijske stabilnosti medija.

O problemima s kojima se novinari suočavaju svjedoči i slučaj iz augusta ove godine, kada je Misija OSCE-a u BiH osudila prijavljeni napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović i njenu ekipu tokom obavljanja profesionalnih zadataka u blizini Doboja. OSCE je tada pozvao nadležne institucije da slučaj istraže brzo, temeljito i nepristrasno.

Evropska unija traži odgovornost za napade na novinare

Evropska unija najavila je nastavak podrške nezavisnom novinarstvu kroz programe zaštite medijskih radnika i pravne mehanizme protiv zloupotrebe sudskih postupaka.

Evropski akt o slobodi medija, koji se primjenjuje od augusta 2025. godine, predviđa dodatne mehanizme zaštite medijskog pluralizma i nezavisnosti novinara unutar EU.

Evropski zvaničnici pozvali su države da zaštite novinare, provedu nezavisne istrage napada i osiguraju da počinioci odgovaraju pred pravosuđem. Kako su naglasili, novinari moraju moći izvještavati o pitanjima od javnog interesa bez straha od nasilja ili odmazde.

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