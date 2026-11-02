Univerzitet u Tuzli danas organizuje virtuelni otvoreni dan za studente

Ali Huremović
Univerzitet u Tuzli danas organizuje virtuelni otvoreni dan za studente

Univerzitet u Tuzli danas, 2. novembra, organizuje virtuelni otvoreni dan pod nazivom „Univerzitet jednakih mogućnosti: studentski glas, vršnjačka podrška i zajedničko djelovanje“, s početkom u 16 sati. Događaj je namijenjen studentima koji žele razgovarati o izazovima tokom studiranja, mogućnostima međusobne podrške i stvaranju pristupačnijeg univerzitetskog okruženja.

Organizator je Centar za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli, a učešće je omogućeno putem platforme Google Meet.

Virtuelni otvoreni dan namijenjen je svim studentima i studenticama, uključujući studente s invaliditetom, pripadnike manjinskih i drugih marginaliziranih grupa, studentske predstavnike, kao i sve zainteresovane za unapređenje uslova studiranja.

Virtuelni otvoreni dan Univerziteta u Tuzli: Razgovor o studentskim iskustvima

Cilj događaja je otvoriti prostor za razmjenu iskustava i razgovor o preprekama s kojima se studenti suočavaju tokom visokog obrazovanja.

Posebna pažnja bit će posvećena mogućnostima vršnjačke podrške i volontiranja, ali i načinima na koje studenti mogu aktivnije učestvovati u oblikovanju univerzitetskih politika i svakodnevnih praksi.

Organizatori žele potaknuti zajedničko djelovanje studenata kako bi se unaprijedila pristupačnost obrazovanja i osigurale jednake mogućnosti za sve.

Učešće na događaju moguće je online, putem Google Meet platforme, s početkom u 16 sati.

Link za pristup događaju: https://meet.google.com/umy-koxa-xnb

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