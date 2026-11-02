Dva zemljotresa u BiH probudila građane tokom noći

Dva zemljotresa u BiH tokom noći s nedjelje na ponedjeljak uznemirila su stanovnike Sarajeva i okolnih naselja Mostara. Prvo podrhtavanje tla osjetilo se u 1:17 sati na području Sarajeva, dok su nešto više od tri sata kasnije, u 4:35 sati, slične prijave stigle iz Blagaja i drugih naselja u Hercegovini.

Građani Sarajeva opisivali su kratko, ali iznenadno podrhtavanje koje je trajalo svega jednu do dvije sekunde. Mnogi navode da ih je zemljotres probudio, a pojedini su uz podrhtavanje čuli i snažan zvuk nalik eksploziji.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), do jutarnjih sati pristiglo je 296 prijava građana sa šireg područja Sarajeva. Podrhtavanje su prijavili stanovnici Ilidže, Vogošće, Lukavice i Kobilje Glave.

Dio građana naveo je da je udar bio slab, dok su ga drugi opisivali kao znatno snažniji. EMSC u prvim izvještajima nije imao potvrđene podatke o magnitudi i lokaciji epicentra.

Zemljotres u BiH osjetio se i na području Mostara

Novo podrhtavanje tla prijavljeno je u 4:35 sati na području Mostara. Najviše prijava stiglo je iz Blagaja, a zemljotres su osjetili i stanovnici Rodoča, Crnića, Novog Sela i Potoka.

Prijave su zabilježene i iz Metkovića u susjednoj Hrvatskoj. Prema svjedočenjima građana, radilo se o kratkom, ali snažnom udaru koji je bio praćen zvukom nalik grmljavini.

Na stranici EMSC-a do jutra je evidentirano 16 prijava s područja Hercegovine. Jedna stanovnica Blagaja navela je da je zbog iznenadnog zvuka i podrhtavanja pomislila kako je nešto eksplodiralo u kući.