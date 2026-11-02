EUFOR stigao na Aerodrom Tuzla, danas ispraćaja tijela stradalih u helikopterskoj nesreći

Selma Jatić
EUFOR stigao na Aerodrom Tuzla, danas ispraćaja tijela stradalih u helikopterskoj nesreći

Tijela pripadnika EUFOR -a stradalih u helikopterskoj nesreći koja se dogodila na području Brčkog danas će biti ispraćena iz Bosne i Hercegovine. Na Međunarodnom aerodromu Tuzla u toku su pripreme za njihov transport u Italiju.

Na aerodrom su stigli pripadnici EUFOR-a, a polazak leta za Italiju očekuje se oko 9:45 sati.

Podsjećamo, helikopterska nesreća dogodila se na području Brčkog, a u njoj su stradale četiri osobe čija će tijela danas biti prevezena u Italiju.

Više informacija o ispraćaju i okolnostima nesreće očekuje se tokom dana.

 

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