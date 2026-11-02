Saobraćaj u BiH ovog jutra otežavaju kiša, magla

Saobraćaj u BiH danas se odvija po mokrim i klizavim kolovozima zbog kiše koja pada u većem dijelu zemlje, dok je u gradskim centrima pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti usljed magle u kotlinama, uz riječne tokove i u višim predjelima, kao i zbog mogućih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina.

Od 1. novembra na snazi je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini.

Saobraćaj u BiH usporen zbog radova na autocesti A-1

Na autocesti A-1 zatvoren je most Hercegovina u smjeru Počitelj–Bijača zbog radova na zaštiti kosina. Vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, kojom se saobraća dvosmjerno. U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača–Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa se saobraćaj odvija samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida usporeno se vozi na ulazu u tunel Klopče, u smjeru Zenica jug–Zenica sjever. Dionica Kakanj–Lašva zatvorena je za saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste. Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Saobraćaj u BiH dodatno otežavaju radovi na magistralnim cestama. Na putu Brčko–Bijeljina, pri ulazu u Bijeljinu, vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na dionici Lončari–Pelagićevo teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu na kojoj se gradi kružni tok, dok putnička koriste alternativni pravac. Na prevoju Romanija, na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, saobraćaj se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom saobraća se i na dionicama Izačić–Bihać, Skokovi–Cazin–Srbljani, Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj, Mostar–Čitluk–brdo Hum, Odžak–Šamac, Konjic–Jablanica, Čevljanovići–Nišići, Tasovčići–Stolac, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj isključivo vozilima do 3,5 tone.

Granični prelazi: Zadržavanja do 30 minuta

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Ipak, zbog primjene novog evropskog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka putnika (EES), moguća su duža čekanja.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je bio privremeno zatvoren zbog oštećenja. Preko ovog prelaza dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkim vozilima, autobusima i praznim teretnim vozilima, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.