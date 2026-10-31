Stanje na cestama u BiH: Magla smanjuje vidljivost, od sutra obavezna zimska oprema

Stanje na cestama u BiH jutros obilježavaju mjestimično mokri i klizavi kolovozi, dok magla u kotlinama, uz riječne tokove i na pojedinim višim predjelima smanjuje vidljivost. Vozačima se savjetuje oprez, posebno na dionicama gdje postoji povećana opasnost od odrona kamenja i zemlje.

Prema jutrošnjem izvještaju BIHAMK-a, saobraćaj se na više putnih pravaca odvija usporeno zbog radova i privremenih izmjena režima vožnje. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode stanju na kolovozu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Od sutra, 1. novembra, na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini.

Ponovo otvoren granični prelaz Gradiška

Stari granični prelaz Gradiška, koji je zbog oštećenja bio privremeno zatvoren, ponovo je otvoren jučer. Očekuje se da će njegovo stavljanje u funkciju doprinijeti smanjenju gužvi na granici, posebno zbog najavljenog povećanja frekvencije saobraćaja u narednim danima.

Na ovom prelazu dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Međutim, zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz Evropske unije, EES, moguća su duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj svim teretnim vozilima.

Stanje na cestama u BiH: Radovi na autocesti A1

Na autocesti A1, u smjeru Počitelj prema Bijači, zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača prema Počitelju, zatvorena je preticajna traka.

Zbog sanacije potpornog zida usporeno se saobraća na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever.

Na dionici Kakanj prema Lašvi saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, gdje se odvija dvosmjerno. Na dionici Sarajevo zapad prema Lepenici vozila se zbog radova usmjeravaju u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Brčko prema Bijeljini, na ulazu u Bijeljinu, zbog proširenja mosta izmijenjen je režim saobraćaja. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu uz gradilište, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnim cestama Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju i dalje je dozvoljen prolazak isključivo vozilima do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na dionici Lončari prema Pelagićevu teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička koriste alternativni pravac.

Na prevoju Romanija, na dionici Podromanija prema Sumbulovcu, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Radovi se izvode i na magistralnim cestama Izačić prema Bihaću, Skokovi preko Cazina prema Srbljanima, Široki Brijeg prema Posušju, Grude prema Privalju, Mostar prema Čitluku preko brda Hum, Odžak prema Šamcu, Konjic prema Jablanici, Čevljanovići prema Nišićima i Tasovčići prema Stocu, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Na ovim dionicama saobraćaj se odvija jednom trakom uz privremenu regulaciju.