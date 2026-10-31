Danas u BiH oblačno s kišom, na planinama moguć snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, dok je na vrhovima planina moguć snijeg. U Hercegovini će u prvom dijelu dana biti malo do umjereno oblačno, uz postepeno naoblačenje i kišu u večernjim satima.

Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok se u Hercegovini očekuje umjerena, povremeno i jaka bura.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između četiri i devet stepeni, a na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura bit će između sedam i 12 stepeni, dok se na jugu očekuje od 15 do 18 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Pogoršanje vremena, padavine i niske temperature, uz pojačan osjećaj hladnoće zbog povećane vlažnosti zraka, mogli bi kod meteoropata izazvati izraženije tegobe.

Moguće su reumatske boli, glavobolja, nervoza i malaksalost. Hroničnim bolesnicima i osobama osjetljivim na promjene vremena preporučuje se da smanje aktivnosti na otvorenom i izbjegavaju veće fizičke napore.