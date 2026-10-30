Stezanje u grlu: Šta ga uzrokuje i kada treba ljekaru?

Stezanje u grlu može biti posljedica stresa, želučanog refluksa ili upale, ali ponekad upozorava i na stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Osobe koje imaju ovaj simptom često ga opisuju kao pritisak u vratu, otežano gutanje ili osjećaj da im je nešto zapelo u grlu. Za procjenu uzroka važno je znati javlja li se tegoba iznenada i prate li je drugi simptomi.

Osjećaj knedle u grlu, poznat kao globus, nije isto što i stvarna prepreka pri gutanju. Kod globusa osoba uglavnom može normalno jesti i piti, iako osjeća neprijatnost koja se nekad pojačava pri gutanju pljuvačke. Ovakav osjećaj često je povezan s napetošću mišića grla, nadražajem sluznice ili refluksom.

Zašto se javlja stezanje u grlu?

Jedan od čestih uzroka je vraćanje želučane kiseline u jednjak, odnosno gastroezofagealni refluks. Uz nelagodu u grlu mogu se pojaviti žgaravica, kiseli okus u ustima, suhi kašalj i promuklost. Tegobe se kod nekih osoba pojačavaju nakon obilnog obroka ili pri lijeganju neposredno poslije jela.

Stres i anksioznost također mogu izazvati osjećaj pritiska zbog povećane napetosti mišića. Pritom se mogu javiti ubrzano disanje, znojenje, drhtavica ili lupanje srca. Ipak, ponavljajuće simptome ne treba automatski pripisivati nervozi bez procjene drugih mogućih uzroka.

Upale krajnika i grla obično prati bol pri gutanju, a mogu se javiti temperatura, crvenilo i otečeni limfni čvorovi. Određene bolesti štitne žlijezde, naročito njeno povećanje, također mogu stvarati pritisak u prednjem dijelu vrata. Mogući su i drugi uzroci, pa se dijagnoza ne može postaviti samo na osnovu jednog simptoma.

Kada je stezanje u grlu znak za hitnu pomoć?

Ako se pritisak u grlu pojavi iznenada zajedno s otežanim disanjem, oticanjem jezika ili usana, promuklošću koja naglo nastaje ili osjećajem gušenja, potrebno je odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć. Takvi simptomi, naročito nakon hrane, lijeka ili uboda insekta, mogu ukazivati na anafilaksu, tešku alergijsku reakciju.

Hitna procjena potrebna je i ako osoba ne može gutati, počne sliniti jer ne može progutati pljuvačku ili se simptomi brzo pogoršavaju. Ako tegobe traju ili se ponavljaju, a posebno ako su praćene bolnim gutanjem, čvorom na vratu, neobjašnjivim gubitkom težine ili dugotrajnom promuklošću, treba se javiti ljekaru.

Kako se ublažavaju tegobe?

Liječenje zavisi od utvrđenog uzroka. Kod refluksa mogu pomoći izbjegavanje kasnih i obilnih obroka te terapija koju preporuči ljekar, dok se infekcije liječe u skladu s njihovim uzročnikom. Kod osjećaja knedle u grlu ponekad pomažu mali gutljaji vode, izbjegavanje stalnog pročišćavanja grla i tehnike opuštanja.

Ako se stezanje u grlu vraća ili mijenja, pregled kod porodičnog ljekara može pomoći da se odredi jesu li potrebne dodatne pretrage ili pregled otorinolaringologa.