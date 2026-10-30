Tuzlanski pozorišni dani 2026. prvi put okupljaju sva profesionalna pozorišta iz BiH

Tuzlanski pozorišni dani 2026. počinju 18. novembra, a ovogodišnje izdanje festivala donosi događaj koji organizatori najavljuju kao prvi takve vrste u njegovoj historiji. Na jednom festivalu okupit će se svih 12 profesionalnih pozorišta iz Bosne i Hercegovine, a publika će do 1. decembra imati priliku pogledati predstave različitih žanrova i teatarskih izraza.

Narodno pozorište Tuzla i ove godine organizuje festival koji će okupiti glumačke ansamble iz brojnih bosanskohercegovačkih gradova. Tokom dvije sedmice na programu će biti savremene drame, komedije, adaptacije književnih djela i predstave koje se bave društvenim i porodičnim odnosima.

Posebnost ovogodišnjeg izdanja upravo je okupljanje svih profesionalnih pozorišta iz zemlje, čime Tuzla postaje mjesto susreta različitih teatarskih poetika i umjetničkih pristupa.

Tuzlanski pozorišni dani počinju premijerom predstave „Nestajanje“

Festival će svečano biti otvoren u srijedu, 18. novembra, u 19:30 sati premijerom predstave „Nestajanje“, nastale prema tekstu Tomislava Zajeca, u režiji Milana Neškovića i produkciji Narodnog pozorišta Tuzla.

Predstava će biti izvedena u kamernom ambijentu Narodnog pozorišta Tuzla, a njenim prvim repriznim izvođenjem, 1. decembra, festival će biti i zvanično zatvoren.

Nakon premijerne večeri slijedi bogat program gostujućih pozorišta. Već 19. novembra nastupa Pozorište mladih Sarajevo s predstavom „Sarajevo, grad od snova“, dok 20. novembra Narodno pozorište Mostar izvodi predstavu „Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini“.

U okviru Noći teatra, 21. novembra, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru predstavit će „Ćelavu pjevačicu“, a dan kasnije Gradsko pozorište „Semberija“ Bijeljina gostuje s predstavom „Odisej, stvaranje heroja“.

Narodno pozorište Sarajevo 23. novembra izvest će „Ubistvo u Orijent ekspresu“, a Pozorište Prijedor 24. novembra predstavu „Kauboji“.

Pozorišta iz cijele BiH i gostovanja regionalnih ansambala

Program se nastavlja 26. novembra predstavom „Gospođa Olga“, koju zajednički izvode Narodno pozorište Republike Srpske iz Banje Luke i Narodno pozorište u Beogradu.

Dan kasnije, 27. novembra, na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona bit će izvedena predstava „Njih više nema“, u produkciji Heartefacta Beograd, SARTR-a Sarajevo i MY BALKANS-a iz Srbije.

Kamerni teatar 55 Sarajevo predstavit će se 28. novembra predstavom „Ljubavnice“, dok 29. novembra Bosansko narodno pozorište Zenica donosi „Filozofiju palanke“, također na sceni BKC-a TK.

Posljednje gostujuće izvođenje zakazano je za 30. novembar, kada će Narodno pozorište Istočno Sarajevo izvesti predstavu „39 stepenika“.

Svečano zatvaranje i dodjela nagrada 1. decembra

Tuzlanski pozorišni dani bit će završeni u utorak, 1. decembra, prvom reprizom predstave „Nestajanje“ Narodnog pozorišta Tuzla, uz svečanu dodjelu nagrada za izvrsnost u pozorišnom stvaralaštvu.

Nagrade će biti dodijeljene kao priznanje umjetnicima za njihov doprinos pozorišnoj umjetnosti, a svečano zatvaranje počet će u 19:30 sati.

Sve festivalske predstave počinju u 19:30 sati. Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla radnim danima od 10 do 13 sati, a na zvaničnom programu festivala navedena je i mogućnost kupovine putem platforme Tiketarija.ba.