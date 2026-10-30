Tuzlanski pozorišni dani 2026. prvi put okupljaju sva profesionalna pozorišta iz BiH

Ali Huremović
Tuzlanski pozorišni dani 2026. prvi put okupljaju sva profesionalna pozorišta iz BiH

Tuzlanski pozorišni dani 2026. počinju 18. novembra, a ovogodišnje izdanje festivala donosi događaj koji organizatori najavljuju kao prvi takve vrste u njegovoj historiji. Na jednom festivalu okupit će se svih 12 profesionalnih pozorišta iz Bosne i Hercegovine, a publika će do 1. decembra imati priliku pogledati predstave različitih žanrova i teatarskih izraza.

Narodno pozorište Tuzla i ove godine organizuje festival koji će okupiti glumačke ansamble iz brojnih bosanskohercegovačkih gradova. Tokom dvije sedmice na programu će biti savremene drame, komedije, adaptacije književnih djela i predstave koje se bave društvenim i porodičnim odnosima.

Posebnost ovogodišnjeg izdanja upravo je okupljanje svih profesionalnih pozorišta iz zemlje, čime Tuzla postaje mjesto susreta različitih teatarskih poetika i umjetničkih pristupa.

Tuzlanski pozorišni dani počinju premijerom predstave „Nestajanje“

Festival će svečano biti otvoren u srijedu, 18. novembra, u 19:30 sati premijerom predstave „Nestajanje“, nastale prema tekstu Tomislava Zajeca, u režiji Milana Neškovića i produkciji Narodnog pozorišta Tuzla.

Predstava će biti izvedena u kamernom ambijentu Narodnog pozorišta Tuzla, a njenim prvim repriznim izvođenjem, 1. decembra, festival će biti i zvanično zatvoren.

Nakon premijerne večeri slijedi bogat program gostujućih pozorišta. Već 19. novembra nastupa Pozorište mladih Sarajevo s predstavom „Sarajevo, grad od snova“, dok 20. novembra Narodno pozorište Mostar izvodi predstavu „Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini“.

U okviru Noći teatra, 21. novembra, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru predstavit će „Ćelavu pjevačicu“, a dan kasnije Gradsko pozorište „Semberija“ Bijeljina gostuje s predstavom „Odisej, stvaranje heroja“.

Narodno pozorište Sarajevo 23. novembra izvest će „Ubistvo u Orijent ekspresu“, a Pozorište Prijedor 24. novembra predstavu „Kauboji“.

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Pozorišta iz cijele BiH i gostovanja regionalnih ansambala

Program se nastavlja 26. novembra predstavom „Gospođa Olga“, koju zajednički izvode Narodno pozorište Republike Srpske iz Banje Luke i Narodno pozorište u Beogradu.

Dan kasnije, 27. novembra, na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona bit će izvedena predstava „Njih više nema“, u produkciji Heartefacta Beograd, SARTR-a Sarajevo i MY BALKANS-a iz Srbije.

Kamerni teatar 55 Sarajevo predstavit će se 28. novembra predstavom „Ljubavnice“, dok 29. novembra Bosansko narodno pozorište Zenica donosi „Filozofiju palanke“, također na sceni BKC-a TK.

Posljednje gostujuće izvođenje zakazano je za 30. novembar, kada će Narodno pozorište Istočno Sarajevo izvesti predstavu „39 stepenika“.

Svečano zatvaranje i dodjela nagrada 1. decembra

Tuzlanski pozorišni dani bit će završeni u utorak, 1. decembra, prvom reprizom predstave „Nestajanje“ Narodnog pozorišta Tuzla, uz svečanu dodjelu nagrada za izvrsnost u pozorišnom stvaralaštvu.

Nagrade će biti dodijeljene kao priznanje umjetnicima za njihov doprinos pozorišnoj umjetnosti, a svečano zatvaranje počet će u 19:30 sati.

Sve festivalske predstave počinju u 19:30 sati. Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla radnim danima od 10 do 13 sati, a na zvaničnom programu festivala navedena je i mogućnost kupovine putem platforme Tiketarija.ba.

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