Mladi vozači BiH među deset najboljih u Evropi

Mladi vozači BiH Emir Mehić i Josip Bliznac ostvarili su zapažen rezultat na evropskom finalu takmičenja FIA Best Young Driver 2026, održanom u Poznanju u Poljskoj. Mehić je osvojio osmo, a Bliznac deseto mjesto, čime su se obojica plasirala među deset najboljih u konkurenciji 26 takmičara iz 13 evropskih zemalja.

Predstavnici Bosne i Hercegovine nastup na evropskom finalu izborili su zahvaljujući rezultatima na državnom takmičenju „Najbolji mladi vozač 2026.“, koje je BIHAMK organizovao u maju na Poligonu Butmir u Sarajevu.

Evropsko finale održano je od 22. do 25. oktobra, u organizaciji FIA Region I i Poljskog auto-moto saveza (PZM), dok je takmičarski dio programa realizovan 23. i 24. oktobra na stazi Tor Poznań.

Mladi vozači BiH pokazali znanje i praktične vještine

Tokom takmičenja učesnici su morali pokazati teorijsko znanje, praktične vozačke vještine i sposobnost pravilnog reagovanja u različitim saobraćajnim situacijama.

Zadaci su obuhvatali terensku vožnju, parkiranje, ekološku vožnju, provjeru tehničke ispravnosti vozila i upravljanje vozilom na kolicima s pomičnim točkovima. Takmičari su provjeravali i poznavanje savremenih sistema pomoći vozaču (ADAS), dok je posebna pažnja posvećena pružanju prve pomoći.

Titulu najboljeg mladog vozača Evrope za 2026. godinu osvojio je Mateusz Nowak iz Poljske. Drugo mjesto pripalo je Radoslavu Stoyanovu iz Bugarske, dok je trećeplasirani bio Krzysztof Knyzio, također predstavnik Poljske.

Takmičenje FIA Best Young Driver ima za cilj promociju sigurne i odgovorne vožnje, unapređenje znanja mladih vozača i razvijanje svijesti o rizicima u saobraćaju.

Iz BIHAMK-a su čestitali bh. predstavnicima na ostvarenom uspjehu, ističući značaj kontinuirane edukacije i ulaganja u sigurnost cestovnog saobraćaja. Rezultatom u Poznanju mladi vozači BiH još jednom su pokazali stečena znanja i vještine na međunarodnom takmičenju.