Vozači u FBiH imaju pravo na besplatnu pomoć na cesti: Evo šta pokriva BIHAMK

Besplatna pomoć na cesti dostupna je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u toku jedne godine mogu koristiti najviše tri usluge pomoći.

Ovu mogućnost osigurava Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK), u skladu s ugovorom zaključenim s Javnim preduzećem Ceste Federacije BiH.

Vozači besplatnu pomoć mogu zatražiti pozivom na broj 1282 ili (033) 282-100, a usluge obuhvataju informacije o stanju i prohodnosti cesta, tehničku pomoć u slučaju manjeg kvara te prijevoz vozila kada se kvar ne može otkloniti na licu mjesta.

Koje besplatne usluge pomoći na cesti imaju vozači?

Prema informacijama BIHAMK-a, vlasnici vozila registrovanih u Federaciji BiH imaju pravo na dvije besplatne tehničke intervencije tokom godine, s ciljem otklanjanja manjeg kvara i osposobljavanja vozila za nastavak putovanja. Pri tome se može iskoristiti najviše jedna intervencija mjesečno.

Ukoliko se utvrdi da kvar nije moguće otkloniti na cesti, vozači imaju pravo na jednu besplatnu uslugu prijevoza vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 tone.

Prijevoz se obavlja do baze službe pomoći i informisanja, najbliže registrovane servisne radionice ili odgovarajućeg parkinga, prema zahtjevu vlasnika vozila, na udaljenosti do maksimalno 10 kilometara.

Vozačima su dostupne i informacije o stanju na cestama, njihovoj prohodnosti i uslovima za vožnju na području Bosne i Hercegovine.

Pomoć je moguća i na privatnim parking prostorima

Besplatna tehnička pomoć može se pružiti i vozilima koja su u kvaru na privatnim površinama ili prostorima za mirovanje, ukoliko se popravkom na licu mjesta vozilo može ponovo osposobiti za vožnju.

Ipak, takva vozila nemaju pravo na besplatan prijevoz, jer ne ometaju odvijanje saobraćaja drugih vozila i učesnika u saobraćaju.

Prednost prilikom intervencija imaju vozila kojima je pomoć potrebna na javnim cestama.

U slučaju značajnog povećanja broja poziva, prioritet će imati intervencije na cestama višeg ranga u odnosu na javne ceste nižeg ranga.

Usluge BIHAMK-a dostupne i na području Tuzlanskog kantona

Prostorni obuhvat odgovornosti BIHAMK-a uključuje brojne gradove i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na području Tuzlanskog kantona usluge su dostupne u Tuzli, Kladnju, Banovićima, Živinicama, Kalesiji, Sapni, Teočaku, Čeliću, Srebreniku, Gračanici, Lukavcu i Doboj Istoku.

Područje odgovornosti obuhvata i Bihać, Cazin, Bosansku Krupu, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Veliku Kladušu, Bužim, Olovo, Zenicu, Kakanj, Zavidoviće, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usoru i Doboj Jug.

Usluge su dostupne i na području Goražda, Prače, Ustikoline, Bugojna, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Donjeg Vakufa, Travnika, Novog Travnika, Konjica, Mostara, Jablanice i Prozora/Rame.

U zoni odgovornosti BIHAMK-a nalaze se i sarajevske općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo i Ilijaš, kao i Visoko, Breza i Vareš.

Brojevi koje bi svaki vozač trebao imati u telefonu

Iz BIHAMK-a podsjećaju vozače da u telefonskom imeniku imaju spremljene brojeve službi koje mogu biti potrebne u slučaju kvara, saobraćajne nezgode ili druge hitne situacije.

Za pomoć na cesti dostupan je broj 1282, policiju je moguće kontaktirati na 122, vatrogasce na 123, a hitnu medicinsku pomoć na 124.

Vozači se za informacije o uslovima saobraćaja i ostvarivanje prava na besplatnu pomoć mogu obratiti i BIHAMK-u na broj (033) 282-100.