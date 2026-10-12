Potvrđena optužnica protiv Elmedina Volodera i drugih

Adin Jusufović

Optužnica protiv Elmedina Volodera, bivšeg direktora JP Autoceste Federacije BiH, i još tri osobe potvrđena je pred Posebnim odjelom Vrhovnog suda FBiH.

Terete se za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, a predmet se odnosi na eksproprijaciju zemljišta tokom priprema za izgradnju autoceste na Koridoru Vc.

Osim Volodera, optužnicom su obuhvaćeni Marin Nikolić, Boris Zelić i Reuf Kadrić. Zeliću se dodatno na teret stavlja podnošenje lažne porezne prijave.

Prema navodima tužilaštva, sporne aktivnosti odvijale su se od augusta 2022. do kraja maja 2023. godine, a povezane su s uspostavljanjem deponije Ljubatovići i otkupom zemljišta za potrebe izgradnje poddionice Medakovo – Ozimice, duge 21,3 kilometra.

Optužnica protiv Elmedina Volodera i ostalih zbog eksproprijacije zemljišta

Tužilaštvo tereti Marina Nikolića, koji je bio direktor s neograničenim ovlaštenjima u firmi TRASA d.o.o. Sarajevo, da je organizovao grupu u kojoj su bili Voloder, Zelić i Kadrić.

Prema optužnici, oni su koristeći službene i poslovne funkcije zajednički djelovali kako bi došlo do izmjene postojeće projektne dokumentacije, uspostavljanja nove deponije Ljubatovići i pokretanja postupka potpune eksproprijacije zemljišta.

Tužilaštvo navodi da je izvođač radova bio spreman o vlastitom trošku uspostaviti privremenu deponiju, dok je projektant ranije procijenio da izgradnja nove deponije nije potrebna.

Uprkos tome, prema tvrdnjama tužilaštva, optuženi su poduzimali radnje koje nisu bile u interesu Autocesta FBiH, nego su bile usmjerene na pribavljanje nezakonite imovinske koristi Borisu Zeliću.

Autocestama FBiH navodno pričinjena šteta od 2,5 miliona KM

Prema optužnici, Zelić je prethodno kupovao zemljište koje je kasnije obuhvaćeno postupkom eksproprijacije. Na taj način, kako tvrdi tužilaštvo, ostvario je protupravnu imovinsku korist od najmanje 702 hiljade KM.

Istovremeno, JP Autoceste FBiH navodno su oštećene za približno 2,5 miliona KM, koliko su iznosili troškovi eksproprijacije zemljišta za deponiju Ljubatovići.

Zelić se tereti i da je prilikom kupovine pojedinih nekretnina nadležnim institucijama prijavljivao cijene niže od stvarno dogovorenih i isplaćenih. Takve podatke je, prema optužnici, dostavljao i Poreznoj upravi Federacije BiH.

Iz Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH saopćeno je da je optužnica potvrđena nakon razmatranja dokaza koje je dostavilo tužilaštvo. Sud je utvrdio da su ispunjeni zakonski uslovi za njeno potvrđivanje, uključujući postojanje osnovane sumnje da su počinjena krivična djela, prenosi Detektor.

Potvrđivanje optužnice ne znači utvrđivanje krivice, a optuženi se smatraju nevinim dok se eventualna krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.

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