Od decembra ukida se prodaja ACC TAG uređaja na tri naplatna mjesta

Nedžida Sprečaković
Od decembra ukida se prodaja ACC TAG uređaja na tri naplatna mjesta
Od decembra ukida se prodaja ACC TAG uređaja na tri naplatna mjesta

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar obavještava korisnike elektronske naplate cestarine da će od 1. decembra 2025. godine doći do izmjena u režimu prodaje i pružanja usluga vezanih za ACC TAG uređaje.

Kupovina ACC TAG uređaja bit će moguća na prodajnim mjestima Sarajevo sjever, Visoko, Kakanj, Zenica jug, Sarajevo zapad, Lepenica, Bradina, Čapljina, Međugorje, Ljubuški i Svilaj, koja će raditi 24 sata dnevno, dok će prodajno mjesto u Mostaru biti otvoreno radnim danima od 9:00 do 15:30 sati.

Na naplatnim mjestima Lašva, Zenica sjever i Podlugovi više neće biti moguće kupiti ACC TAG uređaje niti obavljati radnje poput izmjene podataka, zamjene, poklanjanja ili aktivacije partnerskih uređaja, osim u slučaju zamjene uređaja u garantnom roku.

Dopuna ACC TAG uređaja i dalje će biti omogućena na naplatnim mjestima Podlugovi, Lašva i Zenica sjever, a korisnici će, kao i do sada, moći izvršiti narudžbu uređaja putem e-maila.

Nove izmjene u sistemu naplate stupaju na snagu 1. decembra 2025. godine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Autoceste FBiH snizile su cijenu ACC TAG uređaja za elektronsku naplatu

Vijesti

FUZIP i JP Ceste FBiH: Zajedno protiv nelegalne gradnje i za...

Istaknuto

Pogled s gradilišta na Koridor 5C

Vijesti

ACC TAG u FBiH: Uskoro beskontaktna naplata putarine bez zaustavljanja

Istaknuto

FUP obavlja pretrese u Autocestama FBiH

Vijesti

Autoceste FBiH žele proizvoditi struju na autoputu

Vijesti

Omiljeno mjesto turista na Filipinima pogodile poplave

Vijesti

Bosnalijek ponosni sponzor 24. sarajevske „Gimnazijade“

Vijesti

Džumhur u osmini finala turnira u Atini

BiH

Kržalić: Slučajevi policajaca u Tuzli i Sarajevu pokazuju ozbiljne sistemske slabosti

Vijesti

Vijeće ministara BiH danas o Nacrtu zakona o Budžetu institucija

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]