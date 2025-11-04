JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar obavještava korisnike elektronske naplate cestarine da će od 1. decembra 2025. godine doći do izmjena u režimu prodaje i pružanja usluga vezanih za ACC TAG uređaje.

Kupovina ACC TAG uređaja bit će moguća na prodajnim mjestima Sarajevo sjever, Visoko, Kakanj, Zenica jug, Sarajevo zapad, Lepenica, Bradina, Čapljina, Međugorje, Ljubuški i Svilaj, koja će raditi 24 sata dnevno, dok će prodajno mjesto u Mostaru biti otvoreno radnim danima od 9:00 do 15:30 sati.

Na naplatnim mjestima Lašva, Zenica sjever i Podlugovi više neće biti moguće kupiti ACC TAG uređaje niti obavljati radnje poput izmjene podataka, zamjene, poklanjanja ili aktivacije partnerskih uređaja, osim u slučaju zamjene uređaja u garantnom roku.

Dopuna ACC TAG uređaja i dalje će biti omogućena na naplatnim mjestima Podlugovi, Lašva i Zenica sjever, a korisnici će, kao i do sada, moći izvršiti narudžbu uređaja putem e-maila.

Nove izmjene u sistemu naplate stupaju na snagu 1. decembra 2025. godine.