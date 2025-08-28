Autoceste FBiH snizile su cijenu ACC TAG uređaja za elektronsku naplatu

Edina Rizvić Aščić
Autoceste FBiH snizile su cijenu ACC TAG uređaja za elektronsku naplatu
Foto: JP Autoceste FBiH

Autoceste Federacije BiH snizile su cijenu ACC TAG uređaja za elektronsku naplatu cestarine sa dosadašnjih 39 KM na 33 KM, čime ovaj sistem postaje još dostupniji vozačima u Bosni i Hercegovini.

ACC TAG je mali elektronski uređaj koji se postavlja na unutrašnju stranu vjetrobranskog stakla. Prilikom prolaska kroz naplatne kućice, sistem automatski očitava uređaj i podiže rampu – sve u pokretu.

Na ovaj način prolazak kroz naplatna mjesta je znatno brži, smanjuju se gužve i povećava protočnost saobraćaja, posebno tokom vikenda, blagdana i godišnjih odmora.

IZDVOJENO: Chair Airlines uvodi nove linije, među njima i Tuzla – Cirih

Osim komfora i uštede vremena, korisnici ostvaruju i dodatne pogodnosti – 20% bonusa na svaku dopunu sredstava, što elektronsku naplatu čini dugoročno isplativijom.

Prepaid korisnici mogu nastaviti putovanje čak i ukoliko nemaju dovoljno sredstava na računu, zahvaljujući mogućnosti jedne “minus” transakcije.

Za razliku od tradicionalnog plaćanja, ACC TAG omogućava potpunu kontrolu nad potrošnjom. Putem korisničkog portala vozači mogu u svakom trenutku provjeriti stanje kredita, pregledati transakcije i dopuniti račun online – bez čekanja i odlaska na šalter.

Elektronska naplata cestarine putem ACC TAG uređaja predstavlja praktično rješenje koje štedi vrijeme i olakšava putovanje svim vozačima u BiH.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Predložen pritvor za Mostarlić Sanela iz Banovića

Tuzla i TK

Više od 140 mladih iz TK dobilo sredstva za lakšu otplatu stambenih kredita

Vijesti

Kakvo nas vrijeme očekuje u septembru?

Vijesti

CIK BiH raspisao prijevremene izbore za predsjednika RS-a 23. novembra

BiH

Stanje na putevima: Radovi na više putnih pravaca u BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]