Autoceste FBiH snizile su cijenu ACC TAG uređaja za elektronsku naplatu

Autoceste Federacije BiH snizile su cijenu ACC TAG uređaja za elektronsku naplatu cestarine sa dosadašnjih 39 KM na 33 KM, čime ovaj sistem postaje još dostupniji vozačima u Bosni i Hercegovini.

ACC TAG je mali elektronski uređaj koji se postavlja na unutrašnju stranu vjetrobranskog stakla. Prilikom prolaska kroz naplatne kućice, sistem automatski očitava uređaj i podiže rampu – sve u pokretu.

Na ovaj način prolazak kroz naplatna mjesta je znatno brži, smanjuju se gužve i povećava protočnost saobraćaja, posebno tokom vikenda, blagdana i godišnjih odmora.

Osim komfora i uštede vremena, korisnici ostvaruju i dodatne pogodnosti – 20% bonusa na svaku dopunu sredstava, što elektronsku naplatu čini dugoročno isplativijom.

Prepaid korisnici mogu nastaviti putovanje čak i ukoliko nemaju dovoljno sredstava na računu, zahvaljujući mogućnosti jedne “minus” transakcije.

Za razliku od tradicionalnog plaćanja, ACC TAG omogućava potpunu kontrolu nad potrošnjom. Putem korisničkog portala vozači mogu u svakom trenutku provjeriti stanje kredita, pregledati transakcije i dopuniti račun online – bez čekanja i odlaska na šalter.

Elektronska naplata cestarine putem ACC TAG uređaja predstavlja praktično rješenje koje štedi vrijeme i olakšava putovanje svim vozačima u BiH.