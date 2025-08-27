Chair Airlines uvodi nove linije, među njima i Tuzla – Cirih

Do kraja 2025. godine Chair Airlines, osnovan prije pet godina, u potpunosti će renovirati unutrašnjost svih svojih aviona. Širenje flote nastavlja i u 2026. godini, kada će dobiti četvrti Airbus A320 – ukupno peti avion u svojoj floti. Ovaj korak omogućit će značajno proširenje reda letenja za ljeto 2026. godine.

Širenje mreže destinacija

Mlada švicarska aviokompanija povećava broj letova ka postojećim destinacijama, ali i dodaje nove, atraktivne destinacije za odmor.

Od kraja juna 2026. Chair Airlines će ponuditi:

Dva puta sedmično iz Ciriha za Patras (Grčka) i za obalni grad Vloru (Albanija), što značajno skraćuje transfer do najljepših albanskih plaža. Obje destinacije prvi put će biti direktno povezane sa Cirihom.

Od septembra 2026. Chair će uvoditi i dva sedmična leta na popularnoj relaciji Cirih–Marakeš (Maroko).

Porto (Portugal) će od ljeta 2026. godine biti povezan tri puta sedmično.

Nove destinacije uključuju i: Tiranu (Albanija) – tri puta sedmično tokom ljeta, te također i Tuzlu (Bosna i Hercegovina), treći po veličini grad u Bosni i Hercegovini – dva puta sedmično.

Održavanje postojećih destinacija

Chair Airlines nastavlja da opslužuje i svoje dosadašnje destinacije: Priština (Kosovo) – do tri dnevna leta iz Ciriha i do dva dnevna leta iz Bazela, Skoplje i Ohrid (Sjeverna Makedonija), Hurgada i Marsa Alam (Egipat), Palma de Majorka (Španija), Larnaka (Kipar), Heraklion, Kos i Rodos (Grčka).

„Za Chair Airlines, proširenje flote je još jedan važan korak u našoj petogodišnjoj historiji, nakon što smo već uspješno renovirali unutrašnjost svih aviona. Naša veličina nam omogućava da brzo i fleksibilno odgovorimo na nove potrebe tržišta i putnika“, izjavio je Shpend Ibrahimi, generalni direktor Chair Airlinesa.

Menadžment ističe da se trenutno razmatraju i nove destinacije te polazišta iz Berna i Ciriha, uz detaljnu analizu tržišnog potencijala. „Radujemo se daljim koracima. Chair se čvrsto pozicionirao na tržištu kao švicarska aviokompanija i uživa veliku popularnost. Uspjeh ove još uvijek mlade aviokompanije to najbolje potvrđuje.“

Tuzla dobija novu liniju

Direktor JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o., Dževad Halilčević, izjavio je:

„Veliko nam je zadovoljstvo najaviti da će švicarska aviokompanija Chair Airlines uspostaviti redovnu liniju iz Tuzle. Posebno ističemo novu destinaciju – Cirih, koja do sada nije bila dostupna iz Tuzle. Ova linija će dodatno unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona sa Evropom. Zahvaljujući predanom i kontinuiranom radu kolektiva Aerodroma Tuzla, danas svjedočimo povećanju obima saobraćaja i jačanju uloge našeg aerodroma u regionalnoj i međunarodnoj avio-mreži.“