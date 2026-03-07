Prvi letovi za Dohu od početka sukoba: Otvoren ograničeni zračni koridor

Katarska uprava za civilno zrakoplovstvo odobrila je privremeno otvaranje ograničenog operativnog zračnog koridora, čime će 8. marta 2026. godine biti omogućeno obavljanje prvih letova prema aerodromu Hamad International u Dohi od početka rata.

Prema dostupnim informacijama, letovi će biti realizovani iz šest gradova: Londona (LHR), Pariza (CDG), Madrida (MAD), Rima (FCO), Frankfurta (FRA) i Bangkoka (BKK).

Naglašeno je da su ovi letovi namijenjeni isključivo putnicima čije je krajnje odredište Doha, odnosno da neće biti dostupni za putnike koji planiraju presjedanja ili nastavak putovanja prema drugim destinacijama.

Riječ je o prvim letovima prema Dohi od početka ratnih sukoba, nakon što je zračni saobraćaj u tom području bio ograničen iz sigurnosnih razloga, navodi, CNA.