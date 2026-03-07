Aviokompanija Emirates nastavlja s letovima iz Dubaija nakon privremene obustave

RTV SLON
Foto: Wikimedia Commons

Aviokompanija Emirates saopćila je da će danas nastaviti sa redovnim operacijama na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, nakon privremene obustave letova koja je uvedena zbog jutrošnjeg incidenta.

Iz kompanije su naveli da putnici koji imaju potvrđene rezervacije za popodnevne letove mogu nastaviti prema aerodromu.

„To uključuje i putnike koji tranzitiraju u Dubaiju, pod uvjetom da je i njihov presjedajući let u funkciji“, prenosi Gulf News.

Emirates je u saopćenju zahvalio putnicima na strpljenju i razumijevanju, ističući da sigurnost ostaje najvažniji prioritet.

„Sigurnost putnika i posade ostaje naš najveći prioritet i neće biti ugrožena“, poručili su iz aviokompanije.

Aviooperacije na Međunarodnom aerodromu Dubai (DXB) jutros su bile privremeno obustavljene nakon što su se u subotu ujutro iznad aerodroma čule eksplozije.

Iz Dubai Media Officea naveli su da je riječ o manjem incidentu, prenosi Euronews.ba

Jutrošnju eksploziju opisali su kao „manji incident nastao usljed pada krhotina nakon presretanja“, odbacujući neprovjerene informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama.

