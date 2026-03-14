Rat na Bliskom istoku uzdrmao ekonomiju: Oštar pad cijena nekretnina u Dubaiju

Dubai

Tržište nekretnina u Dubaiju zabilježilo je značajan pad nakon iranskih raketnih napada širom regije Zaljeva, koji su dodatno povećali ekonomsku neizvjesnost nakon početka rata predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom protiv Irana krajem februara.

Indeks nekretnina na finansijskom tržištu Dubaija (DFMREI) pao je za približno 30 posto od 28. februara.

Prema dostupnim podacima, indeks je 28. februara iznosio 16.140, dok je do zatvaranja trgovanja u petak pao na oko 11.500 bodova, što je najniži nivo zabilježen od aprila 2025. godine.

Napetosti u regionu pojačane su nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli zajedničke napade na Iran. U tim napadima, prema dostupnim informacijama, poginulo je oko 1.200 ljudi, među kojima je bio i tadašnji vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Khamenei.

Iran je nakon toga odgovorio napadima dronovima i projektilima, gađajući ciljeve u Izraelu, Jordanu, Iraku i pojedinim zemljama Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi.

U međuvremenu, američka banka Citibank početkom sedmice privremeno je zatvorila svoje poslovnice u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

