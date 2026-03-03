Prva grupa bh. državljana iz Dubaija se vraća sutra

Počeli su letovi s aerodroma u Dubaiju, a za sutra je planiran polazak prve grupe bh. državljana prema Bosni i Hercegovini, potvrdio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, ističući da je situacija na području zemalja Zaljeva i dalje složena i teško predvidiva.

Prema njegovim riječima, jedna grupa Bosanaca i Hercegovaca trebala bi sutra krenuti prema svojoj matičnoj zemlji. Iako imaju zakazane letove, okolnosti na terenu se mijenjaju iz dana u dan i, kako je naglasio, nemoguće je sa potpunom sigurnošću govoriti o realizaciji planiranih polazaka. Ipak, dosadašnji tok povratka stranih državljana iz Emirata odvija se prema dinamici koju su ranije najavile vlasti u Bosni i Hercegovini.

Konaković je pojasnio da je let iz Dubaija planiran kao redovna linija, a ne kao posebna evakuacija. Ukoliko putnici koji već nekoliko dana čekaju uspiju otputovati komercijalnim letovima, dodatne mjere evakuacije neće biti potrebne. Sličan pristup, kako je naveo, primjenjuju i druge države, oslanjajući se na ustaljene avio-linije.

Ministar je jutros razgovarao s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, a najavljene su i konsultacije s ministrom finansija o eventualnom angažmanu čarter leta, ukoliko se ukaže potreba.