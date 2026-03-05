Potvrđen let iz Dubaija za Sarajevo, očekuje se dolazak 156 bh. državljana

Let aviona iz Dubaija za Sarajevo planiran je danas u 15.45 sati, a njime bi u Bosnu i Hercegovinu trebalo doputovati 156 bh. državljana.

Kako je potvrđeno, putnicima su već izdate avionske karte, a njihov dolazak očekuje se nakon što je prethodno planirani let bio otkazan.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Bojan Đokić potvrdio je da je prevoz bh. državljana prvobitno bio planiran u srijedu, ali je let tada otkazan zbog smanjenog broja slotova, odnosno ograničenja broja dozvoljenih polijetanja i slijetanja na aerodromu u određenom vremenskom periodu.

Novi let iz Dubaija trebao bi biti realiziran danas, čime bi se omogućio povratak bh. državljana u Sarajevo.