Obavještenje za vozače: Nova pravila na ulazu Kakanj 2 od naredne sedmice

Od decembra ukida se prodaja ACC TAG uređaja na tri naplatna mjesta

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) i JP Autoceste Federacije BiH obavještavaju vozače da će od ponedjeljka, 10. novembra 2025. godine, ulazna stanica Kakanj 2 (ulaz na autocestu kod Termoelektrane Kakanj) biti dostupna isključivo korisnicima elektronske naplate cestarine (ACC) koji posjeduju TAG uređaj.

Kako su naveli, od navedenog datuma neće biti moguće ostvariti ulaz na autocestu putem magnetne kartice na naplatnom mjestu Kakanj 2.

Vozači koji koriste manuelnu naplatu cestarine moći će pristupiti autocesti putem naplatnog mjesta Kakanj (grad).

BIHAMK je pozvao sve korisnike da na vrijeme planiraju svoje putovanje i prilagode način naplate kako bi izbjegli zastoje i neugodnosti na cesti.

