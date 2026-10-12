Ponovo produžen rok za projekat brze ceste Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod

JP Autoceste Federacije BiH ponovo su produžile rok za dostavljanje ponuda za izradu idejnog projekta brze ceste Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod.

Prema izmijenjenoj tenderskoj dokumentaciji, zainteresovani ponuđači ponude mogu dostaviti do 10. novembra 2026. godine, a procijenjena vrijednost nabavke iznosi 4,1 milion KM bez PDV-a.

Riječ je o planiranoj saobraćajnici dugoj gotovo 42 kilometra, čijom bi izgradnjom trebalo biti poboljšano povezivanje Tuzlanskog kantona s ostatkom Bosne i Hercegovine, uz smanjenje opterećenja postojećih magistralnih puteva.

Prema informacijama objavljenim na portalu Akta.ba, rok za predaju ponuda ističe 10. novembra u 10:30 sati, dok je njihovo javno otvaranje predviđeno istog dana u 11 sati, u sjedištu Autocesta FBiH u Sarajevu. Tendersku dokumentaciju zainteresovane kompanije mogu preuzeti do 9. novembra.

Rok za izbor projektanta pomjeren za gotovo dva mjeseca

Postupak javne nabavke pokrenut je krajem jula, a prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je 14. septembar. Nakon novih izmjena, završetak ove faze postupka pomjeren je za gotovo dva mjeseca.

Procijenjena vrijednost nabavke nije mijenjana i iznosi 4,1 milion KM bez PDV-a, odnosno 4.797.000 KM s uključenim porezom.

Projektant će biti izabran putem otvorenog postupka javne nabavke, pri čemu je osnovni kriterij najniža ponuđena cijena. Provođenje elektronske aukcije nije predviđeno.

Brza cesta Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod duga 41,8 kilometara

Prema ranije pripremljenom idejnom rješenju, planirana brza cesta imat će dužinu od približno 41,8 kilometara. Trasa bi počinjala na entitetskoj liniji kod Klokotnice, na području općine Doboj Istok, a zatim bi se pružala preko Gračanice do Šićkog Broda.

Na području Šićkog Broda predviđeno je povezivanje s budućom autocestom Tuzla – Orašje, kao i planiranom brzom cestom prema Dubravama i Kalesiji.

Dosadašnjim idejnim rješenjem planirana je izgradnja šest petlji, 16 mostova i vijadukata, dva tunela, 25 podvožnjaka i jednog nadvožnjaka.

Među tehnički zahtjevnijim dijelovima trase nalazi se vijadukt dug oko jednog kilometra, koji bi prelazio područje više raskrsnica i rudarske žičare. Planirana je i izgradnja mosta preko željezničke pruge.

Konačan položaj trase i tehničke karakteristike saobraćajnice bit će detaljnije utvrđeni tokom izrade idejnog projekta. Moguće su određene izmjene na osnovu geodetskih i geoloških istraživanja, kao i dogovora s lokalnim zajednicama kroz koje cesta prolazi.

Nova saobraćajnica trebala bi rasteretiti magistralne puteve

Brza cesta Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod planirana je kao dio šireg saobraćajnog pravca Doboj – Šićki Brod – Zvornik, koji bi trebao omogućiti bolje regionalno povezivanje i efikasniji transport robe i putnika.

Njena izgradnja posebno je značajna za privredna područja Tuzlanskog kantona, koja se trenutno u velikoj mjeri oslanjaju na magistralne saobraćajnice s brojnim priključcima i čestim zastojima, naročito kroz naseljena mjesta.

Realizacijom projekta očekuje se sigurnije i brže odvijanje saobraćaja, kao i jednostavniji pristup industrijskim i poslovnim zonama.

Međutim, aktuelni tender odnosi se isključivo na izradu idejnog projekta, a ne na početak građevinskih radova. Izrada projektne dokumentacije moći će početi nakon završetka postupka javne nabavke i potpisivanja ugovora s odabranim projektantom.

Za početak izgradnje bit će potrebno provesti dodatne pripremne procedure i osigurati finansijska sredstva.