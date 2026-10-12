Od 15. oktobra obavezna online registracija kandidata za polaganje vozačkog ispita

Polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu od 15. oktobra podrazumijevat će obaveznu registraciju kandidata putem posebne online aplikacije. Riječ je o novom koraku u digitalizaciji saobraćajne edukacije koji uvodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Prema odluci Ministarstva, svi kandidati koji započinju proces osposobljavanja za vozače od četvrtka, 15. oktobra 2026. godine, morat će se prethodno registrovati u informacionom sistemu.

Registracija je obavezna prije početka obuke iz poznavanja pružanja prve pomoći, teorijske nastave ili praktičnog osposobljavanja za upravljanje motornim vozilom.

Kako se registrovati za polaganje vozačkog ispita u TK?

Kandidati registraciju mogu obaviti putem zvanične web stranice saobracajna-edukacija.montk.gov.ba.

Osim samih kandidata, mogućnost registracije u informacionom sistemu imaju i autoškole, čime se olakšava administrativni dio postupka osposobljavanja budućih vozača.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK navode da je novi modul razvijen s ciljem unapređenja organizacije vozačkih ispita i osiguravanja visokih standarda u procesu saobraćajne edukacije.

Najavljeno je i daljnje unapređenje aplikativnog softvera kako bi se postupak osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita dodatno digitalizirao.