FBiH i Crna Gora dogovorile jačanje saradnje u oblasti zaštite na radu

Zaštita na radu i unapređenje sigurnosti zaposlenih bile su glavne teme sastanka predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore. Tokom razgovora održanih danas dogovoren je daljnji razvoj saradnje, uz mogućnost uključivanja i drugih država Zapadnog Balkana.

Delegaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike predvodio je pomoćnik ministra Ernis Imamović, dok su crnogorsku delegaciju činile Danijela Šurković, generalna direktorica Direktorata za zaštitu i zdravlje na radu, Maja Mijović, načelnica Direkcije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu, te Jovana Bošković, samostalna savjetnica u ovoj direkciji.

Tokom sastanka predstavnici dviju institucija razmijenili su iskustva o zakonskom uređenju zaštite na radu, primjeni postojećih propisa i njihovom usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije.

Posebna pažnja posvećena je izazovima s kojima se nadležne institucije suočavaju u provođenju propisa, kao i mogućnostima unapređenja sigurnih i zdravih uslova rada za zaposlene.

Zaštita na radu kao područje regionalne saradnje

Predstavnici FBiH i Crne Gore saglasili su se da u narednom periodu preciziraju konkretne oblike saradnje koji bi doprinijeli razmjeni iskustava i unapređenju sistema zaštite na radu.

Razmatrana je i mogućnost uključivanja drugih država Zapadnog Balkana, čime bi se saradnja mogla proširiti na regionalni nivo.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navedeno je da će konkretni modeli buduće saradnje biti definisani u narednom periodu.