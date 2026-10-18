BiH i Crna Gora dogovorile nastavak zajedničkih graničnih patrola

Bosna i Hercegovina i Crna Gora nastavit će jačati saradnju u kontroli državne granice kroz zajedničke patrole i usklađene operativne aktivnosti. Cilj je unapređenje granične sigurnosti, suzbijanje nezakonitih migracija i efikasnija borba protiv prekograničnog kriminala.

Dogovor je postignut na radnim sastancima predstavnika graničnih policija dvije države, održanim između službenika Sektora granične policije Crne Gore i predstavnika Granične policije BiH iz terenskih ureda Istok u Višegradu i Jug u Čapljini.

Kako je saopćila Uprava policije Crne Gore, usaglašen je Plan djelovanja zajedničkih patrola do kraja 2026. godine. Dokument, uz prateću sigurnosnu procjenu, definiše operativne aktivnosti i konkretne zadatke usmjerene na efikasniji nadzor i zaštitu državne granice.

Tokom sastanaka razmijenjene su informacije važne za sigurnost granice i analizirani aktuelni trendovi u oblasti nezakonitih migracija i drugih oblika prekograničnog kriminala. Učesnici su istakli da je dosadašnja saradnja policijskih službenika u zajedničkim patrolama bila kvalitetna i efikasna.

Posebno je naglašena saradnja tokom ljetne turističke sezone, kada je povećan promet putnika i vozila zahtijevao dodatne mjere na graničnim prelazima kako bi se osigurao siguran i nesmetan protok saobraćaja.

Zajedničke patrole provode se u okviru protokola koji su potpisali Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.