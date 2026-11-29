Minimalna plata u Crnoj Gori od 1. januara 2027. godine mogla bi iznositi između 1.000 i 1.400 eura, zavisno od stepena obrazovanja radnika, prema modelu koji je Vlada ove zemlje predstavila uz prijedlog budžeta za narednu godinu.

Vlada Crne Gore utvrdila je prijedlog budžeta za 2027. godinu, vrijedan više od pet milijardi eura, kojim je predviđeno provođenje takozvanog „Euro modela“.

Prema predloženim izmjenama, najniža mjesečna primanja iznosila bi 1.000, 1.250 ili 1.400 eura, odnosno približno 1.956, 2.445 ili 2.738 KM.

Trenutna minimalna plata u Crnoj Gori iznosi 600 ili 800 eura, zavisno od stepena obrazovanja zaposlenih.

Minimalna plata raste, ali nedostaje novca u budžetu

Crnogorski premijer Milojko Spajić smatra da će povećanje plata doprinijeti približavanju evropskom životnom standardu i smanjenju odlaska mladih iz zemlje.

Međutim, prve budžetske projekcije ukazuju na značajne finansijske izazove. Procjenjuje se da će za finansiranje budžeta biti potrebno osigurati najmanje 1,8 milijardi eura, dok bi budžetski deficit mogao dostići oko 540 miliona eura, odnosno šest posto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda.

Međunarodni monetarni fond (MMF) upozorava da bi provođenje predloženog modela moglo izazvati dodatni rast inflacije, povećanje budžetskog deficita na devet posto BDP-a i javnog duga na 72 posto BDP-a.

Ova upozorenja dolaze u periodu kada se privredni rast Crne Gore usporava na oko tri posto godišnje.

Poslodavci upozoravaju na mogući gubitak radnih mjesta

Najavljeno povećanje plata izazvalo je zabrinutost među crnogorskim poslodavcima, koji upozoravaju da bi nagli rast troškova rada mogao ugroziti poslovanje kompanija i dovesti do gubitka do 18.000 radnih mjesta.

Predloženi „Euro model“ predstavlja nastavak reformi započetih programima „Evropa sad 1“ i „Evropa sad 2“, kojima su ranije smanjena opterećenja na plate zaposlenih.

Nakon ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i smanjenja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, novim modelom predviđeno je potpuno ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje.

Takva promjena značila bi da Fond penzijskog i invalidskog osiguranja ostaje bez prihoda od ovih doprinosa, zbog čega bi bilo potrebno osigurati druge izvore finansiranja penzionog sistema.

Prijedlog budžeta za 2027. godinu utvrdila je Vlada Crne Gore, dok konačnu odluku o njegovom usvajanju treba donijeti Skupština Crne Gore.