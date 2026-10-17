Sindikalna potrošačka korpa u FBiH premašila 3.565 KM, minimalna plata pokriva manje od trećine troškova

RTV SLON
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Foto: Ilustracija korpe prilikom kupovine u supermarketu

Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru 2026. godine iznosila je 3.565,70 KM, pokazuju podaci Saveza samostalnih sindikata BiH. Iznos potrebnih mjesečnih troškova znatno je veći od prosječnih i minimalnih primanja zaposlenih.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata isplaćena u FBiH za august iznosila je 1.708 KM, dok je minimalna plata određena na 1.027 KM.

S tim primanjima, prosječna plata pokrivala je 47,90 posto troškova sindikalne potrošačke korpe, dok je minimalna plata bila dovoljna za svega 28,81 posto potrebnog iznosa.

Sindikalna potrošačka korpa izračunava se na osnovu minimalnih troškova života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece, od kojih jedno pohađa osnovnu, a drugo srednju školu.

Najveći dio mjesečnih izdataka odnosi se na prehranu, koja čini 46,12 posto ukupne vrijednosti korpe. Za stanovanje i komunalne usluge izdvaja se 12,63 posto, a za obrazovanje i kulturu 12,62 posto.

Troškovi odjeće i obuće učestvuju sa 11,22 posto, higijene i održavanja zdravlja sa 7,6 posto, održavanja domaćinstva sa 5,61 posto, dok prijevoz čini 4,21 posto ukupnih troškova.

Prilikom izračuna troškova prehrane uzete su u obzir cijene 86 artikala iz tri trgovačka centra. U obračun su uključeni i troškovi higijene, zdravlja, stanovanja i komunalnih usluga.

Podaci ukazuju na veliki jaz između primanja građana i iznosa potrebnog za pokrivanje osnovnih životnih potreba četveročlane porodice.

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