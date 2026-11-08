Privrednici u FBiH traže povećanje minimalne plate, ali upozoravaju na moguće posljedice

Udruženje malih i srednjih privrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je zakonsko povećanje minimalne plate, ali upozorava da se odluka ne smije donositi naglo i bez prethodnih analiza. Protive se novoj „šok terapiji“, ističući da su posljedice ranijeg povećanja osjetili i radnici i poslodavci.

Iz Udruženja navode da je prethodno naglo povećanje minimalne plate pratilo poskupljenje roba i usluga, zbog čega su radnici ubrzo izgubili dio finansijske koristi koju su dobili većim primanjima.

Smatraju da bi se sličan scenario mogao ponoviti ukoliko se ponovo primijeni isti pristup. Upozoravaju da bi nova poskupljenja već nakon nekoliko mjeseci mogla umanjiti stvarnu vrijednost povećanja plate, zbog čega je, kako ističu, važno posmatrati koliko radnici zaista mogu kupiti od svojih primanja.

Privrednici naglašavaju da veća minimalna plata sama po sebi ne znači i veće prihode za preduzeća. Ukoliko troškovi poslovanja porastu, a prihodi ostanu nepromijenjeni, firme bi mogle biti primorane povećati cijene svojih proizvoda i usluga. Posebno upozoravaju na položaj preduzeća koja su ranije ugovorila poslove po unaprijed određenim cijenama.

Zbog toga traže da se iznos minimalne plate i rok početka njene primjene utvrde blagovremeno. U suprotnom, smatraju da bi domaći proizvođači mogli izgubiti konkurentnost, a pojedine kompanije razmotriti preseljenje poslovanja u druge zemlje regiona.

Traže rasterećenje privrede i zaštitu domaće proizvodnje

Od Vlade FBiH očekuju smanjenje troškova javne administracije, ukidanje nepotrebnih procedura i rasterećenje poslovanja. Također traže mjere koje će malim i srednjim preduzećima omogućiti veća ulaganja u opremu i obuku radnika, što smatraju važnim preduslovom za rast produktivnosti i isplatu većih plata.

Među zahtjevima je i zaštita domaće proizvodnje, kako bi proizvođači imali ravnopravnije uslove na tržištu i mogli sačuvati postojeća radna mjesta.

Upozoravaju i na utjecaj digitalizacije i umjetne inteligencije na tržište rada. Smatraju da bi naglo povećanje troškova rada moglo dodatno ubrzati zamjenu pojedinih radnih mjesta tehnološkim rješenjima.

Iz Udruženja podsjećaju da mikro, mala i srednja preduzeća čine više od 90 posto svih preduzeća u Federaciji BiH. Zbog toga traže da njihovi predstavnici budu uključeni u pregovore o minimalnoj plati zajedno s Vladom FBiH i sindikatima.

Poručuju da su spremni razgovarati o iznosu minimalne plate, vremenu početka primjene i mjerama koje bi omogućile da povećanje primanja donese stvarno poboljšanje životnog standarda radnika.