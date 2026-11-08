Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

TUZLA SERVIS 08.11.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je dvanaest krivičnih djela, dogodilo se četiri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 187 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, jedan dječak i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su tri bebe, jedan dječak i dvije djevojčice.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.