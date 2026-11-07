Zimske gume u BiH koštaju i više od 1.000 KM, dodatni trošak je i zamjena

Početak novembra za vozače u Bosni i Hercegovini znači i obaveznu pripremu vozila za zimske uslove. Zimska oprema obavezna je od 1. novembra, a oni koji se odluče za kupovinu novih pneumatika moraju računati na troškove koji se znatno razlikuju zavisno od dimenzija i proizvođača.

Pregled ponude na internet prodajnim stranicama pokazuje da se najpovoljnije zimske gume manjih dimenzija mogu pronaći po cijeni od 50 do 80 KM po komadu. S druge strane, za pojedine modele poznatijih proizvođača i veće dimenzije potrebno je izdvojiti nekoliko stotina maraka, a cijene najskupljih prelaze i 1.000 KM.

Koliko koštaju najčešće dimenzije zimskih guma?

Razlike u cijenama vidljive su i kod dimenzija koje se često koriste na putničkim automobilima. Tako se gume dimenzija 195/65 R17 mogu pronaći po cijenama od 75 do 300 KM, dok je prosječna cijena oko 150 KM po komadu.

Za dimenziju 205/55 R16, koju koriste brojne generacije Volkswagen Golfa, Škode Octavije i Opel Astre, cijene se kreću od 80 do 450 KM. Prosječna cijena jedne gume iznosi približno 215 KM.

Kada se računaju četiri pneumatika, vozači za komplet zimskih guma mogu izdvojiti od 200 do više od 1.000 KM. Konačan iznos zavisi od odabranog brenda, dimenzija i klase guma, a tokom sezone pojedine prodavnice nude i popuste.

Zamjena guma donosi dodatne troškove

Osim kupovine pneumatika, potrebno je uračunati i vulkanizerske usluge. Demontaža ljetnih, montaža zimskih guma i njihovo balansiranje predstavljaju dodatni izdatak za vozače.

Prema pregledanim cjenovnicima vulkanizerskih servisa, zamjena i balansiranje kompleta od četiri gume standardnih dimenzija u prosjeku koštaju oko 60 KM. Cijene se najčešće kreću između 50 i 80 KM, dok za veće felge mogu dostići i 120 KM.

Prilikom kupovine nije važno gledati samo cijenu. Vozači bi trebali obratiti pažnju na prianjanje guma na mokrom i snježnom kolovozu, efikasnost kočenja, otpornost na habanje i dimenzije koje odgovaraju njihovom vozilu.

Podsjećamo, obaveza posjedovanja zimske opreme u BiH traje od 1. novembra 2026. do 1. aprila 2027. godine, bez obzira na vremenske uslove. Za vozače koji ne posjeduju propisanu zimsku opremu predviđena je novčana kazna od 40 KM.