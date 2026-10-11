Zimska oprema obavezna od 1. novembra: Šta vozači u BiH moraju imati u automobilu?

Zimska oprema u Bosni i Hercegovini obavezna je od 1. novembra 2026. do 1. aprila 2027. godine, bez obzira na vremenske uslove. Vozači imaju još nekoliko sedmica da pripreme automobile, provjere stanje guma i osiguraju odgovarajuću opremu za vožnju tokom hladnijih mjeseci.

Prema važećim pravilima, zimska oprema ne podrazumijeva isključivo postavljanje zimskih guma. Propisano je nekoliko mogućnosti, a izbor zavisi od vrste pneumatika koje vozilo koristi.

Posebno je važno provjeriti dubinu profila guma i imati odgovarajuću opremu za snježne uslove, naročito prilikom putovanja na planinskim i drugim zahtjevnijim dionicama.

Šta se smatra obaveznom zimskom opremom u BiH?

Prema Pravilniku o saobraćaju u zimskim uslovima, za većinu putničkih automobila propisane su tri mogućnosti:

Zimske gume na svim točkovima vozila.

Zimske gume na pogonskim točkovima, uz lance za snijeg ili druge odgovarajuće uređaje za povećanje prianjanja.

Ljetne gume na svim točkovima, s dubinom profila od najmanje četiri milimetra, uz odgovarajuće lance za pogonske točkove.

To znači da vozači koji imaju četiri odgovarajuće zimske gume ne moraju automatski imati i lance kao dio iste zakonski propisane kombinacije opreme.

Ipak, lanci mogu biti potrebni na pojedinim cestama kada njihovu upotrebu nalaže saobraćajna signalizacija ili kada to zahtijevaju uslovi na putu.

Provjerite stanje guma prije početka zime

Prilikom pripreme automobila važno je pregledati dubinu šare, pritisak u pneumaticima i eventualna oštećenja.

Čak i kada automobil ima zimske gume, njihova istrošenost može znatno utjecati na prianjanje, posebno na mokrim, zaleđenim ili snijegom prekrivenim cestama.

Gume s oštećenjima, pukotinama ili neravnomjerno istrošenim gazećim slojem trebalo bi pregledati i, prema potrebi, zamijeniti.

Vozačima se preporučuje da zamjenu i provjeru pneumatika obave prije većih gužvi u vulkanizerskim radionicama.

Kolika je kazna za neposjedovanje zimske opreme?

Za vozače koji ne posjeduju propisanu zimsku opremu predviđena je novčana kazna od 40 KM.

Policija može poduzeti i dodatne mjere kada vozilo ne ispunjava uslove za sigurno učestvovanje u saobraćaju.

Važno je naglasiti da se zakonska obaveza posjedovanja odgovarajuće zimske opreme primjenjuje tokom propisanog perioda, čak i kada nema snijega ili su temperature neuobičajeno visoke.

Na šta još treba obratiti pažnju?

Osim guma, preporučuje se provjera akumulatora, kočnica, svjetala i brisača, jer niske temperature i padavine mogu dodatno otežati vožnju.

Posebnu pažnju treba posvetiti tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla i rashladnoj tečnosti, kako bi bile prilagođene zimskim temperaturama.

Prije polaska na put potrebno je ukloniti snijeg i led s vozila, naročito sa stakala, svjetala i krova, jer mogu ugroziti preglednost i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Period obavezne zimske opreme počinje 1. novembra, a vozačima se savjetuje da pripreme obave prije tog datuma kako bi izbjegli nepotrebne troškove i probleme na cestama.