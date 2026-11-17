Golf 5 iz 2005. godine, koji je za 21 godinu prešao svega 167 kilometara, dobio je novog vlasnika nakon prodaje na aukciji. Automobil je gotovo cijeli svoj vijek proveo u zatvorenoj garaži u Francuskoj, a posebno je zanimljiv iznos za koji je prodat.

Riječ je o Volkswagenu Golfu pete generacije, s benzinskim motorom 2.0 FSI i bogatim paketom opreme Carat. Za razliku od većine polovnih automobila njegove starosti, ovaj Golf 5 gotovo da nije korišten, zbog čega je sačuvao izgled vozila koje je tek napustilo prodajni salon.

Na aukcijskoj platformi Catawiki postignuta je cijena od 13.700 eura, odnosno približno 26.800 KM. Procijenjena vrijednost prije prodaje iznosila je između 18.000 i 20.000 eura, pa je konačna ponuda bila znatno niža od očekivane.

Golf 5 proveo više od dvije decenije u garaži

Automobil je prvom vlasniku isporučen 26. maja 2005. godine u francuskom Toulouseu, a prvi put je registrovan početkom juna iste godine.

Umjesto svakodnevne vožnje, vlasnik ga je čuvao u zatvorenoj garaži, prekrivenog zaštitnom navlakom. Prema podacima iz aukcijskog oglasa, vozilo je bilo zaštićeno od vlage, prašine i direktne sunčeve svjetlosti.

Takvi uslovi omogućili su da karoserija i unutrašnjost ostanu izuzetno očuvane. Na automobilu nema vidljivih tragova značajnijeg korištenja, prednja svjetla nisu izgubila prozirnost, a aluminijske felge od 17 inča nemaju ogrebotina.

Uz vozilo su priloženi originalna dokumentacija, servisna knjižica i dva fabrička ključa.

Motor od 150 konjskih snaga i bogata oprema

Ispod poklopca motora nalazi se dvolitarski atmosferski benzinac koji razvija 150 konjskih snaga i 200 Nm obrtnog momenta. Uparen je sa šestostepenim manuelnim mjenjačem, a snaga se prenosi na prednje točkove.

Prema fabričkim podacima, automobil od nule do 100 kilometara na sat ubrzava za 8,8 sekundi, dok mu maksimalna brzina iznosi 209 kilometara na sat.

Paket Carat svojevremeno je predstavljao jednu od bogatije opremljenih verzija ovog modela. Uključivao je kožna sjedišta, automatsku klimu, senzore za kišu, automatsko uključivanje svjetala i šest zračnih jastuka.

Novi je koštao gotovo dvostruko više

Posebno je zanimljivo poređenje s originalnom cijenom. Ovakav Golf je 2005. godine na francuskom tržištu koštao 26.950 eura, što je bilo svega 40 eura manje od početne cijene tadašnjeg Golfa GTI s troja vrata.

Novi vlasnik sada ga je kupio za približno polovinu nekadašnje nominalne vrijednosti, iako automobil ima kilometražu karakterističnu za potpuno nova vozila.

Ipak, mala kilometraža ne znači da je vozilo spremno za vožnju bez dodatnih provjera. Nakon više od dvije decenije stajanja potrebno je obratiti pažnju na stanje guma, kočnica, akumulatora, gumenih dijelova i radnih tečnosti.

Golf 5 proizvodio se od 2003. do 2008. godine, a ukupno je izrađeno približno 3,4 miliona primjeraka. Iako se ne radi o rijetkom modelu, primjerak koji je nakon 21 godine prešao samo 167 kilometara predstavlja neobičnu pojavu na tržištu polovnih automobila.