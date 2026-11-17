Lidija Vukićević, poznata glumica i kandidatkinja s liste Srpske napredne stranke (SNS), polivena je danas jogurtom ispred Narodne skupštine Srbije u Beogradu, dok je dolazila na konstitutivnu sjednicu novog saziva parlamenta.

Incident se dogodio na stepenicama zgrade Skupštine, gdje su se okupili brojni građani. Glumica je bila vidno uznemirena nakon što joj je jogurt završio na kosi i odjeći, a ostatke je pokušavala ukloniti vlažnim maramicama.

Dok je prolazila pored okupljenih građana, čuli su se zvižduci i negodovanje. Uprkos neugodnoj situaciji, glumica je nastavila prema ulazu i ušla u zgradu parlamenta.

Lidija Vukićević stigla na konstitutivnu sjednicu Skupštine

Incident se dogodio neposredno prije početka konstitutivne sjednice 15. saziva Narodne skupštine Srbije, zakazane za danas u 10 sati.

Novi saziv parlamenta formiran je nakon izbora održanih 25. oktobra, na kojima je Studentska lista osvojila 140 od ukupno 250 poslaničkih mandata, dok je Srpska napredna stranka osvojila 103 mandata i prešla u opoziciju.

Preostalih sedam mandata pripalo je listama nacionalnih manjina. Na konstitutivnoj sjednici predviđeno je potvrđivanje mandata narodnih poslanika i izbor skupštinskog rukovodstva.

Snimak na kojem se vidi kako je Lidija Vukićević polivena jogurtom objavljen je na društvenim mrežama i ubrzo privukao pažnju javnosti. Za sada nije poznato ko je odgovoran za incident, niti da li mu je prethodila verbalna rasprava.