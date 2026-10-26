Dramatične scene u Beogradu: Građani upali u redakciju Informera, intervenisala policija

Grupa građana i studenata večeras je ušla u redakciju Informera u Beogradu, gdje je došlo do burnih rasprava s glavnim urednikom Draganom J. Vučićevićem i zaposlenima. Okupljanje je uslijedilo dan nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, a nezadovoljni građani zahtijevali su javno izvinjenje zbog načina na koji je ova televizija izvještavala o studentskim protestima i tragediji u Novom Sadu.

Prema izvještajima srbijanskih medija, nekoliko desetina demonstranata okupilo se ispred sjedišta Informera na Voždovcu, a oko 18:40 sati dio njih ušao je u zgradu televizije.

Među okupljenima bila je i Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jednog od 16 poginulih u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Ona se tokom incidenta direktno suočila s glavnim urednikom Informera.

Okupljeni su od Vučićevića tražili objašnjenje zbog ranijih izjava o studentima i učesnicima protesta, optužujući televiziju za uvredljivo izvještavanje i neprimjeren odnos prema porodicama stradalih.

Incident u redakciji Informera tokom programa uživo

Dramatične scene odvijale su se dok je Informer emitovao emisiju „Kolegijum“. Vučićević je tokom prijenosa pozivao policiju da interveniše, tvrdeći da su zaposleni ugroženi i da okupljeni oštećuju ulazna vrata televizije.

U jednom trenutku situaciju je opisao kao talačku krizu, navodeći da se u zgradi nalaze i djeca zaposlenih.

Tokom programa upućen je i poziv Hitnoj pomoći, nakon što je, prema tvrdnjama zaposlenih, jednoj radnici pozlilo i doživjela je epileptični napad. O njenom zdravstvenom stanju zasad nema nezavisno potvrđenih informacija.

Vučićević je telefonom kontaktirao i Iliju Srdanovića, predstavnika Studentske liste koja je pobijedila na parlamentarnim izborima, tražeći da pozove okupljene da se udalje od redakcije. Srdanović mu je odgovorio da će provjeriti informacije o dešavanjima.

Policija stigla ispred Informera

Prema izvještajima N1 i drugih medija, demonstranti su nakon rasprave napustili unutrašnjost zgrade, dok se okupljanje nastavilo ispred televizije.

Na mjesto događaja stigli su pripadnici policije, a tokom večeri čuli su se i pirotehnički udari. Pojedini mediji izvještavali su o oštećenju opreme i ulaznih vrata, ali razmjere eventualne materijalne štete još nisu zvanično utvrđene.

Agencija Beta izvijestila je da je tokom rasprave unutar redakcije bilo i guranja među prisutnima.

Do 20 sati nije bilo zvaničnih informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije o eventualnim povrijeđenim ili privedenim osobama.