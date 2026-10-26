U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 26. oktobar 2026. godine:

*** Danas ističe rok za žalbe na utvrđene rezultate Općih izbora u BiH, dok politički subjekti zahtjeve za ponovno brojanje glasova mogu podnijeti do sutra. Konačna potvrda rezultata uslijedit će nakon završetka žalbenih postupaka.

*** Studentska lista „Studenti pobjeđuju“ osvojila je više od 52 posto glasova na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji i prema preliminarnim rezultatima imat će većinu u Narodnoj skupštini. Aleksandar Vučić priznao je izborni poraz.

*** Sud BiH danas je prvostepenom presudom oslobodio Mevlida Jašarevića novih optužbi za prijetnje zatvorskom osoblju. Jašarević, osuđen na 15 godina zatvora zbog napada na američku ambasadu u Sarajevu, sutra bi mogao izaći na slobodu nakon odslužene kazne.

*** Uzroci autobuske nesreće koja se dogodila u subotu na Husinu kod Tuzle, kada je povrijeđeno 11 osoba, bit će utvrđeni nakon vještačenja mašinske i saobraćajne struke. Istraga se provodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK.

*** Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor dvojici osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet droge. Tokom pretresa na području Živinica pronađeno je više od kilogram amfetamina, marihuana, digitalna vaga i pištolj.

*** Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je trogodišnju zatvorsku kaznu A. S. zbog izazivanja saobraćajne nesreće u Lukavcu 2022. godine, u kojoj je jedna žena poginula, a druga teško povrijeđena. Presuda je pravosnažna.

*** Tužilaštvo BiH zatražilo je produženje pritvora državljaninu Poljske, optuženom za podmetanje požara na vanjskom oltaru crkve svetog Jakova u Međugorju. Prema optužnici, pričinjena je materijalna šteta veća od 130 hiljada maraka.

*** Za kapitalna ulaganja u centre za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona osigurano je 130 hiljada maraka. U resornom ministarstvu danas je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava namijenjenih poboljšanju uslova rada i kvaliteta usluga građanima.

*** U Tuzli je danas obilježen Dan krunisanja kralja Tvrtka Prvog Kotromanića i Dan sjećanja na srednjovjekovnu Bosnu. Učenici osnovnih i srednjih škola kroz radionice, izložbe i historijske prikaze predstavili su naslijeđe srednjovjekovne bosanske države.

*** Bosna i Hercegovina već četiri mjeseca nalazi se na sivoj listi FATF-a, što bi moglo dovesti do skupljih bankarskih transakcija i dodatnih finansijskih provjera.

*** Čak 80 posto građana Bosne i Hercegovine povremeno ili redovno koristi vještačku inteligenciju, pokazuju rezultati istraživanja provedenog na uzorku od hiljadu ispitanika.

*** Federalni zavod za zapošljavanje pokrenuo je istraživanje tržišta rada kojim će biti obuhvaćeno oko 1.300 poslodavaca. Cilj je utvrditi koja će zanimanja biti najtraženija u 2027. godini i s kakvim se poteškoćama poslodavci suočavaju prilikom zapošljavanja.

*** Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio je spisak 26 igrača za novembarske utakmice Lige nacija. Zmajevi 14. novembra gostuju Švedskoj, dok će 17. novembra u Zenici dočekati Rumuniju.

*** Košarkaši Slobode Energoinvest u srijedu od 19 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekuju Slaviju 1996 u petom kolu Prvenstva BiH. Tuzlaci u susret ulaze nakon ubjedljive pobjede nad Gradinom rezultatom 99:61.

*** Fudbaleri Slobode sutra će na stadionu Tušanj ugostiti sarajevski Željezničar u utakmici Kupa Bosne i Hercegovine. Pobjednik ovog susreta izborit će plasman u osminu finala takmičenja.